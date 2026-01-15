성주군 수륜면, '새벽을 여는 제설 작전'…빙판길 안전사고 원천 차단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 새벽 비·눈 결빙 직후 즉각 투입…출근길 불편 최소화 총력

장비 진입 어려운 급경사지는 직원들이 직접 삽 들고 '구슬땀'

모두가 잠든 이른 새벽 성주군 수륜면(면장 김경란)이 주민들의 안전한 아침을 위해 얼어붙은 도로 위에서 사투를 벌였다.

수륜면은 최근 내린 눈에 더해 15일 새벽 기습적으로 내린 비가 영하의 기온에 얼어붙자 주민 안전사고와 교통 혼잡을 예방하기 위해 동트기 전부터 긴급 제설·제빙 작업에 총력을 기울였다.

성주군 제공

이번 제설 작업은 결빙이 시작된 새벽 시간대에 공무원과 산불감시원, 제설 장비가 즉각 현장에 투입되며 시작됐다.

수륜면은 주민들의 본격적인 활동이 시작되는 출근 시간 전 작업을 마무리하기 위해 면 소재지 주요 도로와 마을 진입로를 중심으로 신속하게 움직였다.

제설 차량이 염화칼슘과 모래를 혼합 살포하며 주요 간선도로의 결빙을 제거하는 사이, 장비가 진입하기 어려운 좁은 골목이나 급경사지 등 '제설 사각지대'에는 수륜면 직원들이 직접 나섰다.

직원들은 매서운 새벽 추위 속에서도 직접 삽으로 제설제를 퍼 나르며 빙판길 제거에 힘을 보탰다.

이번 작업은 특히 유동 인구가 많은 구간과 사고 위험이 큰 취약 지역을 최우선으로 정비해, 결빙으로 인한 주민들의 일상 불편을 최소화하는 데 주력했다.

김경란 수륜면장은 "새벽에 내린 비로 도로가 얼어붙어 주민들의 출근길 안전이 우려되는 상황이었다"며 "이른 새벽부터 힘써준 직원들과 관계자들 덕분에 사고를 예방할 수 있었으며, 앞으로도 기상 상황을 예의주시하며 즉각적인 대응 체계를 유지해 주민 안전 확보에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





한편, 수륜면은 향후 발생할 수 있는 강설에 대비해 제설 장비를 재점검하고 인력 비상근무 체계를 상시 가동하는 등 안전한 겨울나기를 위한 재난 대응에 총력을 다할 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

