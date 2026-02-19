"72세인데 몸이 이렇게 좋다고?" 웃통 벗고 냉수목욕한 美보건장관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'MAHA' 구호 홍보 영상 공개

키드 록과 운동·냉수목욕 퍼포먼스

로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관이 상의를 탈의한 채 운동과 냉수 목욕을 하는 영상을 공개했다. 전지우유와 고단백 식단을 강조하는 이 영상은 '미국을 다시 건강하게'라는 그의 구호를 알리기 위한 캠페인 성격으로 제작됐다.

18일(현지시간) 케네디 장관의 정부 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 따르면 올해 72세인 로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관은 가수 키드 록과 함께 촬영한 영상 하나를 게시했다.

웃통 벗은 청바지 차림의 로버트 케네디 주니어 장관(왼쪽)과 가수 키드 록의 모습. 케네디 장관 엑스

영상은 두 사람이 상의를 탈의 한 채 포즈를 취하는 장면으로 시작한다. 이어 윗몸일으키기와 팔굽혀펴기, 자전거 타기 등 각종 운동을 한 뒤 사우나로 이동하는 모습이 이어진다. 케네디 장관은 청바지 차림 그대로 냉수 욕조에 뛰어들었고 컵에 담긴 전지우유를 마시는 장면도 공개됐다. 두 사람이 주방에서 고단백 영양식을 함께 준비하는 모습도 영상에 담겼다.

해당 영상은 케네디 장관이 내세운 'MAHA(Make America Healthy Again·미국을 다시 건강하게)' 구호를 홍보하기 위한 취지로 제작된 것으로 전해졌다.

그는 엑스에 "미국 국민에게 두 가지 간단한 메시지를 전한다. 활동적으로 움직여라 + 진짜 음식을 먹어라"라고 적었다. 케네디 장관은 평소 전지우유와 고단백 위주의 식단, 꾸준한 운동을 건강 관리의 핵심으로 강조해왔다. 반면 백신 접종 효과에 대해서는 의문을 제기하며 논란을 낳기도 했다.





영상에 함께 출연한 키드 록은 도널드 트럼프 대통령을 공개 지지해온 가수다. 그는 지난 8일 미국프로풋볼(NFL) 시즌 챔피언십 결승전인 슈퍼볼 하프타임 쇼에서 가수 배드 버니가 트럼프 행정부를 비판하자, 그에 맞서 보수 진영이 주도한 '올아메리칸 하프타임쇼' 무대에 오른 바 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

