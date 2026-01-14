광주시교육청, 행정통합 관련 교원단체·노조 의견 수렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시교육청이 14일 시교육청 대회의실에서 '광주·전남 행정통합 추진 관련 교육가족 간담회'를 개최했다. 광주시교육청 제공

AD

광주시교육청이 광주·전남 행정통합 추진과 관련 교육 현장의 목소리를 듣는 간담회를 개최했다.

광주시교육청은 14일 시교육청 대회의실에서 '광주·전남 행정통합 추진 관련 교육가족 간담회'를 열고 교육 통합과 관련한 교원단체와 교원노조 의견을 수렴했다.

지난 12일 광주·전남 시도교육감이 발표한 '광주·전남 행정통합 공동 선언'의 후속 조치로, 행정통합 추진 과정에서 교육 주체들이 소외되지 않도록 현장 의견을 수렴하고 이를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

간담회에는 이정선 광주교육감과 전교조 광주지부·광주교사노조·광주교총·공무원노조·전국교육공무직노조·광주실천교육교사모임 등 10개 단체 관계자들이 참석해 광주·전남 행정통합과 교육통합 추진 현황을 공유했다.

또 통합 과정에서 예상되는 교육 현안에 대한 단체들의 의견들도 제시했다.

단체 대표들은 행정통합 이후 교육행정의 독립성 확보 방안을 요구하고, 지역 간 교직원 인사 교류와 처우 문제와 교육 예산 배분의 형평성 등에 대해서도 집중적으로 질의했다.

행정통합 과정에서 교육자치가 약화할 수 있다는 우려를 제기하며, 이를 방지하고 교육이 소외되지 않도록 하기 위한 법적·제도적 장치 마련이 필요하다고 강조했다.





AD

이정선 교육감은 "인사·행정·예산 관련 의견들이 행정통합 추진 과정에 실질적으로 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "일방적인 추진이 아닌, 교육 현장과 지속해 소통하는 민주적 숙의 과정을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>