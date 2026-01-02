남원시, 새해 첫 일출 맞으며 '경찰학교 유치' 한뜻

민관 합동 기원제·나눔 행사

전북 남원시가 2026년 새해를 맞아 시민들과 함께 '새해 해맞이 및 떡국 나눔 행사'를 개최하고 남원의 새로운 도약을 다짐했다. 남원시 제공

전북 남원시가 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 시민들과 함께 지역의 안녕을 기원하고 '제2 중앙경찰학교 유치'를 향한 강력한 의지를 결집했다.

2일 남원시에 따르면 전날 오전 덕음산 팔각정과 사랑의 광장에서 시민, 관광객, 공무원 등 2,000여 명이 참석한 가운데 '새해 해맞이 및 떡국 나눔 행사'가 성황리에 개최됐다.

남원애향본부와 남원로타리클럽이 주최·주관한 이번 행사는 새벽 산행을 시작으로 축문 낭독, 기원제, 새해 덕담 순으로 진행됐다. 참석자들은 붉게 타오르는 첫 일출을 바라보며 각자의 소망을 빌고 남원의 새로운 도약을 다짐했다.

특히 이날 행사의 백미는 '제2 중앙경찰학교 남원 유치 염원 퍼포먼스'였다. 참가자들은 유치 희망 문구가 적힌 손피켓을 들고 구호를 외치며, 지역 균형 발전을 위한 경찰학교 유치의 당위성과 남원시민의 절실한 의지를 대내외에 알렸다.

이어 사랑의 광장으로 자리를 옮긴 시민들은 남원시립농악단의 흥겨운 공연 속에 떡국과 막걸리를 나누며 새해의 정을 나눴다. 행사장 일원에는 경찰학교 유치 서명운동과 고향사랑기부제 홍보 부스도 마련돼 방문객들의 발길이 이어졌다.





남원시 관계자는 "병오년 새해, 시민들의 하나 된 목소리를 확인할 수 있어 매우 뜻깊다"며 "2026년에도 시민의 삶에 실질적인 힘이 되는 시정을 펼치고, 전통문화와 미래 산업이 공존하는 역동적인 남원을 만들어가겠다"고 밝혔다.





