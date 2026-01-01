[신년사]장동혁 "뼈 깎는 각오로 뛸 것…자유민주주의·법치 수호"

"말 아닌 행동·성과로 보답"
"민생 어려움 보살피려 노력"
장동혁 국민의힘 대표는 2026년 새해를 맞아 "대한민국의 자유민주주의와 법치를 지켜내고 자유와 번영, 화해와 통합의 미래를 열어 가겠다"고 밝혔다.
장 대표는 31일 발표한 신년사에서 "뼈를 깎는 각오로 국민과 우리나라를 위해 더 열심히 뛰겠다"며 "말이 아닌 행동으로, 구호가 아닌 성과로 국민께 보답하겠다"고 약속했다.
특히 "청년들이 좋은 직장에서 땀 흘려 일하며 꿈을 이루는 나라, 소상공인·자영업자들이 신바람 나게 일하는 나라(를 만들겠다)"며 "집·일자리·범죄 걱정 없이 국민 모두가 안심하고 살아가는 새로운 대한민국을 향해 힘차게 나아가겠다"고 다짐했다.
지금 뜨는 뉴스
장 대표는 "민생의 어려움을 보살펴 국민의 기운을 북돋우고 국민의 삶이 조금이라도 더 나아질 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"며 "가장 열심히 뛰고, 가장 끝까지 책임지는, 가장 든든한 동반자가 되겠다"고 덧붙였다.
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>