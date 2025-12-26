김병기 전 보좌진, '텔레그램 공개' 경찰 고소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병기 더불어민주당 원내대표의 전직 국회 보좌관들이 불법 입수된 텔레그램 대화 내역이 공개돼 명예가 훼손됐다며 경찰에 고소했다.

26일 서울 동작경찰서는 지난 24일 김 원내대표 등에 대한 통신비밀보호법·정보통신망법 위반 혐의 고소장이 접수됐다고 밝혔다.

앞서 김 원내대표는 전날 페이스북에 텔레그램 채팅방 대화 내역을 올리며 "(2024년) 12월4일 불법 계엄 사태 다음날 6명의 보좌직원이 만든 '여의도 맛도리'라는 비밀 대화방을 알게 됐다"고 했다. 이어 "가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도찰해 성희롱하고, 차마 입에 담긴 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다"라며 지난 9일 보좌직원 6명에게 직권면직을 통보했다고 적었다.





최근 언론에는 김 원내대표가 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권을 이용하고 공항 편의 제공 문제를 논의했다는 등의 의혹이 제기된 바 있다. 이에 김 원내대표는 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 공익제보자 행세를 하고 있다"라고 주장했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

