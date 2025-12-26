우리은행, 생성형 AI로 비대면 대출 상담 고도화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'AI대출상담원' 서비스 전면 개편

모든 비대면 대출 상품으로 AI 상담 확대

우리은행이 생성형 인공지능(AI)을 활용해 영업점 창구 상담 방식의 비대면 대출 상담이 가능하도록 'AI대출상담원' 서비스를 전면 개편했다고 밝혔다.

앞서 우리금융지주는 지난 9월 발표한 '미래동반성장 프로젝트'를 통해 생산적 금융 전환과 투자 중심 금융 지원을 위한 AI 기반 경영시스템 전환을 추진하고 있다. 우리은행은 생성형 AI 기반 AI예적금상담원, AI대출상담원, AI청약상담원 서비스를 출시한 데 이어 이번 'AI대출상담원'서비스 전면 개편으로 대출 상담 기능을 고도화했다.

이번 개편은 기존 상품 설명 중심 상담에서 나아가 AI가 상담 흐름을 주도하며 대출 목적과 조건을 단계적으로 확인하는 방식으로 비대면 대출 상담 서비스를 새롭게 설계했다. 대출 구조와 상품 선택에 익숙하지 않은 고객도 영업점 창구에서 상담을 받는 듯한 경험을 비대면으로 제공하는 것이 특징이다.

기존에는 주택담보대출 상품 가입에 한해 상담이 가능했으나, 이번 개편을 통해 비대면 대출 상품 전체로 상담 범위를 확대했다. 고객은 '대출 상담부터 가입까지' 전 과정을 하나의 흐름으로 이용할 수 있으며, AI가 이전 상담 이력을 기반으로 재방문 시에도 연속적인 상담을 제공한다. 최신 대출 정책과 금융 용어도 반영했다.





우리은행 관계자는 "이번 AI대출상담원 개편은 영업점 대출 상담 프로세스를 비대면 환경에 구현한 것"이라며 "앞으로도 생성형 AI를 활용해 고객의 금융 이해도를 높이고, 고객들이 비대면 금융 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

