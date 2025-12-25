영천시, 청년·신혼부부 '월 3만원' 천원주택 공급…결혼·출산·양육 친화적 환경 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하루 1000원 임대료로 최대 6년 거주 가능

문외동 20호로 시작, 금오읍 42호 추가 공급

영천시가 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 천원주택을 공급한다.

천원주택은 입주자가 월 3만원(1일 1000원)의 임대료를 경상북도개발공사에 부담하면, 영천시가 월 임대료 차액을 경상북도개발공사에 보전하는 방식으로 지원된다.

공급 대상 주택은 시립도서관 맞은편에 위치한 지역맞춤형 매입임대주택(문외동 126-2번지)으로, 공급 물량은 총 20호(청년형 12호, 신혼부부형 8호)이다.

입주 대상은 무주택 청년 또는 무주택 세대구성원인 신혼부부로, 경상북도개발공사 공고문에서 정한 소득 및 자산 기준을 충족하는 사람이다.

입주자는 최장 6년 동안 월 3만원의 임대료로 거주할 수 있으며, 이후 계약기간에는 당초 임대료(청년형 약 35만원, 신혼부부형 약 45만원)가 적용된다.

입주자 모집 공고는 오는 26일부터 경상북도개발공사 홈페이지를 통해 게시되며, 신청 접수는 내년 1월 6일부터 8일까지 사흘간 진행된다.

신청은 온라인 또는 등기우편으로 가능하다.

이번에 공급되는 천원주택은 경상북도개발공사와의 협약을 바탕으로 시립도서관 맞은편에 조성한 '지역맞춤형 매입임대주택'으로, 민간사업자가 주택을 준공한 후 경상북도개발공사가 매입하는 방식으로 추진됐다.

이를 통해 양질의 주택과 커뮤니티센터를 신속하게 공급할 수 있도록 했다.

커뮤니티센터에는 청소년이 자유롭게 이용할 수 있는 노래방, 댄스연습실, 컴퓨터실 등이 마련될 계획이다.

또한 영천시는 천원주택의 안정적인 임대료 지원사업 추진을 위해 지난 22일 경상북도개발공사와 '지역맞춤형 매입임대주택 청년 및 신혼부부 공공임대주택 임대료 지원사업' 업무협약을 체결했다.

아울러 내년에는 금호읍에 총 42호 규모의 매입임대주택(청년형 14호, 신혼부부형 14호, 일반형 14호)을 추가로 조성할 예정으로, 천원주택을 통한 청년과 신혼부부의 주거 지원이 한층 확대될 전망이다.

시 관계자는 "천원주택은 단순한 임대주택 공급을 넘어, 청년과 신혼부부가 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는 핵심 주거정책"이라며 "앞으로도 청년과 신혼부부의 주거 부담을 완화하고 결혼·출산 친화적인 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





상세 입주자격 및 공급일정 등 자세한 사항은 12월 26일부터 경상북도개발공사 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있으며, 관련 문의는 경상북도개발공사 주거운영으로 하면 된다.





