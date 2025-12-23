금호석유화학 여수공장, 장애인 위한 '산타썰매단 사랑나눔' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장애인시설 이용자 270여 명 대상

2천500만 원 상당 희망 선물 전달

전남 여수시는 금호석유화학 여수공장이 지난 22일 새여수새마을금고 10층 아트홀에서 지역사회 장애인을 위한 나눔 활동의 일환으로 '2025 산타썰매단 사랑나눔' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 여수시장을 비롯해 시의회 의장, 장갑종 금호석유화학 여수공장장과 이승철 전무, 최종순 여수시장애인종합복지관장, 장애인종합복지관 이용 장애인·가족 및 종사자 등 300여 명이 참석했다.

금호석유화학 여수공장이 지난 22일 새여수새마을금고 10층 아트홀에서 지역사회 장애인을 위한 나눔 활동의 일환으로 '2025 산타썰매단 사랑나눔' 행사를 개최했다. 여수시 제공

AD

'산타썰매단 사랑나눔'은 금호석유화학 여수공장이 2,500만 원을 후원해 장애인시설 이용자 270여 명을 위한 선물 전달 행사로 마련됐으며, 후원증서 전달 및 소원 걸기, 크리스마스 선물 증정식, 너울가지합창단의 축하공연 등으로 진행됐다.

장갑종 금호석유화학 여수공장장은 "지역사회와 상생하는 기업으로서 산타썰매단 활동을 비롯한 다양한 나눔 활동을 이어오고 있다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

시 관계자는 "금호석유화학 여수공장의 지속적인 산타썰매단 후원이 지역사회에 따뜻한 나눔의 가치를 전하고 있다"며 "이러한 기업의 지속적인 후원 활동을 통해 지역사회에 온기가 이어지길 기대한다"고 말했다.





AD

한편, 금호석유화학 여수공장은 2018년 산타썰매단 활동을 시작으로 올해 8년째 나눔 행사를 이어오고 있으며, 저소득 중장년층 무료 의치 지원, 사회복지시설 물품 후원 등 다양한 사회공헌사업을 통해 지역사회 복지 증진에 기여하고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>