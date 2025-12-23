"안방 공기 안 좋잖아"…로봇청소기처럼 스윽 움직여 '10배' 빨리 공기 청정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동하며 공기 청정…웰니스 로봇 '나무엑스'

공기청정기 10대 맞먹는 성능

SK인텔릭스 '나무엑스' 인기

한 달 만에 2000대 이상 팔려

SK인텔릭스가 최근 선보인 웰니스 로봇 '나무엑스(NAMUHX)'가 인기를 얻고 있다. 제품 출시 후 자율주행과 100% 음성 제어 기능을 기반으로 오염원을 스스로 찾아가 청정하는 이 제품의 효과에 대한 긍정적인 평가가 나오고 있어서다. 곳곳을 돌아다니며 공기를 청정하는 이 로봇은 공기청정기 10대와 맞먹는 효과를 내는 것으로 분석됐다.

SK인텔릭스는 지난 10월 30일 나무엑스 출시 후 한 달 만에 판매량 2000대를 돌파했다고 23일 밝혔다. 웰니스 로봇이라는 새로운 콘셉트의 제품임에도 내부적으로 계획한 것 이상의 판매고를 기록했다.

SK인텔릭스 웰니스 로봇 나무엑스

이 제품의 인기 요인으로는 꼽히는 것은 이동형 에어 솔루션의 효율성이다. 마무리 단계인 김태연 연세대학교 교수팀과 SK인텔릭스의 공동 연구에 따르면 고정형 공기청정기 1대가 146분 걸리는 일을 나무엑스 1대는 15분에 마칠 수 있다. 오염된 공간을 실시간 감지해 스스로 이동해 청정하기 때문에 10배 더 신속하게 청정이 가능한 것이다. 청정 시간이 빠르기 때문에 연간 에너지 비용도 87% 절감한다. 나무엑스 1대가 고정형 공기청정기 10대 성능을 대체할 수 있다는 설명이다.

또 오염물질이 실내 공간으로 퍼지기 전에 따라다니면서 공기 정화를 진행해 고정형 공기청정기 1대보다 오염도를 98% 더 낮추는 것으로 조사됐다. 30평 기준 나쁨 수치 최대 농도를 비교해보니 고정형 1대를 가동할 경우에는 311㎍/㎥, 나무엑스 1대는 7㎍/㎥로 나타난 것이다.

자율주행 기반 이동형 에어 솔루션과 고정형 공기청정기의 미세먼지 제거 성능 및 청정 시간 등을 비교·분석한 이번 연구를 통해 실제 환경에서의 정량적 성능 지표를 확보, 나무엑스의 효율성을 실증적으로 입증했다고 SK인텔릭스는 설명했다. 이 분석 결과는 향후 제품 설계와 공기청정 기술 고도화에 반영될 예정이다.





나무엑스는 공기청정 기능뿐만 아니라 인공지능(AI)기술을 바탕으로 다양한 웰니스 솔루션도 통합 제공한다. 비접촉 방식의 원격 광혈류측정(rPPG) 기술로 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 총 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크' 기능, 일상의 다양한 상황에 맞춰 작동하는 '웰니스 모드' 등을 부가적으로 사용할 수 있다. SK인텔릭스 관계자는 "씨큐리티, 뷰티, 명상, 펫케어, 슬립케어 등 다양한 웰니스 영역으로 서비스를 확장해 통합 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

