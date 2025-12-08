아시아 최초 8년 연속 블루 플래그…완도 명사십리, '우수 해수욕장' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청정 해변·산소 음이온 풍부…도심보다 50배 이상

자유 치유형 해변 가치 주목…힐링 여행지 '급부상'

전남 완도군 신지 명사십리 해수욕장이 해양수산부가 선정하는 '우수 해수욕장'에 이름을 올렸다.

8일 완도군에 따르면 신지 명사십리 해수욕장은 4km에 걸쳐 펼쳐진 고운 모래와 청량한 해안 풍광으로 알려진 곳이다. '공기 비타민'으로 불리는 산소 음이온이 도심보다 50배 이상 풍부한 것으로 조사되면서 자연 치유형 해변으로서의 가치도 주목받고 있다.

완도군 명사십리 해수욕장이 해양수산부가 선정하는 '우수 해수욕장'에 선정됐다. 완도군 게종

AD

주변에는 해송림과 황톳길이 조성돼 있어 방문객들의 체류 만족도를 높이고 있다. 무엇보다 이 해수욕장은 친환경적이면서도 안전한 해변에만 주어지는 국제 인증 '블루 플래그'를 국내 최초로 획득한 뒤, 아시아 최초로 8년 연속 유지하는 기록을 세웠다.

군은 올해 안전 관리 강화와 편의시설 개선에 집중했다. 완도해양치유센터와 연계해 맨발 걷기, 해변 필라테스 등 해양치유 프로그램을 운영했고, 비치발리볼 대회와 해양치유 크로스핏 대회, 전국 맨발 걷기 대회 등을 열어 이용객들에게 다양한 체험 기회를 제공했다.

백사장과 야영장 곳곳에 청소 관리 인력을 상시 배치하고 수질 검사 확대, 방역, 식품 위생 업소 점검 등을 강화한 점도 높은 평가를 받았다. 군은 신지 명사십리를 해양치유 중심지이자 사계절 관광지가 되는 해변으로 발전시킨다는 계획이다.





AD

군 관계자는 "내년에는 프로그램과 시설, 환경을 더욱 고도화해 '전국 최고 해수욕장'이라는 명성을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>