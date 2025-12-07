강훈식 비서실장 "국정 쇄신의 6개월…성장·도약 출발선에 섰다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대통령실, 7일 성과 보고 기자간담회

"임기 마칠 때 국민 사랑 받도록 노력"

강훈식 비서실장이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

대통령실은 7일 이재명 정부 출범 6개월간의 성과에 대해 "내란으로 무너진 일상을 빠르게 회복하고 다시 성장과 도약을 위한 출발선에 설 수 있게 됐다"고 평가했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장과 함께 용산 대통령실에서 '성과 보고 기자간담회'를 열고 이같이 밝혔다.

강 실장은 "지난 6개월의 여정은 정상화와 함께 국정 운영 전반을 일대 쇄신하는 과정이었다"며 "국민이 실제로 체감할 수 있는 구체적 변화를 만들기 위해 국가 운영 전반에 새로운 바람을 불어넣었다"고 말했다.

대표적인 성과로는 '민생경제 회복'을 꼽았다. 강 실장은 "장기간 이어진 내수 침체로 허약해진 우리 경제를 일으켜 세우기 위해 대통령 1호 지시 사항인 비상경제점검TF를 설치하고 민생 회생 추경을 집행했다"며 "수출 시장도 나날이 새로운 기록을 써가고 있다"고 분석했다.

또 강 실장은 "미래 첨단산업 중심의 경제 도약을 뒷받침할 새 발판도 마련했다"면서 "내년도 연구 개발 예산을 사상 최대 규모로 확대했고 인공지능 대화의 핵심 자원인 그래픽처리장치(GPU) 26만장 확보로 글로벌 인공지능(AI) 3대 강국으로 나아가는 길을 더욱 넓혔다"고 강조했다.

강 실장은 외교·안부 부문에 대해서는 "정부 출범 직후 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 시작으로 다자 외교를 주도하며 정상 외교를 완벽히 정상화하고 민주 대한민국의 복귀를 전 세계에 알렸다"고 소개했다.

특히 강 실장은 "무엇보다 가장 큰 외교 현안이었던 미국과의 관세 협상을 상호 존중과 이해에 근거해 슬기롭게 풀어냈다"면서 "이전과는 차원이 다른 한미 간 협력적 파트너십이 형성됐다"고 얘기했다.

그러면서 "핵 추진 잠수함 건조, 우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리 권한 확대 등 오랫동안 대한민국의 숙원이었던 사업도 결실을 볼 수 있었다"고 설명했다.





강 실장은 "아직도 갈 길이 멀다. 우리를 둘러싼 국제 정세는 여전히 불안정하고 우리 사회 내부에 쌓인 과제들도 산적해 있다"면서 "이재명 대통령께서 늘 강조하시는 것처럼 임기를 시작할 때보다 임기를 마칠 때 국민의 더 큰 사랑과 신뢰를 받을 수 있도록 남은 4년 6개월 동안 혼신의 힘을 다할 것"이라고 공언했다.





