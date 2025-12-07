강훈식 비서실장 "국정 쇄신의 6개월…성장·도약 출발선에 섰다"

대통령실, 7일 성과 보고 기자간담회
"임기 마칠 때 국민 사랑 받도록 노력"
대통령실은 7일 이재명 정부 출범 6개월간의 성과에 대해 "내란으로 무너진 일상을 빠르게 회복하고 다시 성장과 도약을 위한 출발선에 설 수 있게 됐다"고 평가했다.
강훈식 대통령 비서실장은 이날 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장과 함께 용산 대통령실에서 '성과 보고 기자간담회'를 열고 이같이 밝혔다.
강 실장은 "지난 6개월의 여정은 정상화와 함께 국정 운영 전반을 일대 쇄신하는 과정이었다"며 "국민이 실제로 체감할 수 있는 구체적 변화를 만들기 위해 국가 운영 전반에 새로운 바람을 불어넣었다"고 말했다.
대표적인 성과로는 '민생경제 회복'을 꼽았다. 강 실장은 "장기간 이어진 내수 침체로 허약해진 우리 경제를 일으켜 세우기 위해 대통령 1호 지시 사항인 비상경제점검TF를 설치하고 민생 회생 추경을 집행했다"며 "수출 시장도 나날이 새로운 기록을 써가고 있다"고 분석했다.
또 강 실장은 "미래 첨단산업 중심의 경제 도약을 뒷받침할 새 발판도 마련했다"면서 "내년도 연구 개발 예산을 사상 최대 규모로 확대했고 인공지능 대화의 핵심 자원인 그래픽처리장치(GPU) 26만장 확보로 글로벌 인공지능(AI) 3대 강국으로 나아가는 길을 더욱 넓혔다"고 강조했다.
강 실장은 외교·안부 부문에 대해서는 "정부 출범 직후 열린 주요 7개국(G7) 정상회의를 시작으로 다자 외교를 주도하며 정상 외교를 완벽히 정상화하고 민주 대한민국의 복귀를 전 세계에 알렸다"고 소개했다.
특히 강 실장은 "무엇보다 가장 큰 외교 현안이었던 미국과의 관세 협상을 상호 존중과 이해에 근거해 슬기롭게 풀어냈다"면서 "이전과는 차원이 다른 한미 간 협력적 파트너십이 형성됐다"고 얘기했다.
그러면서 "핵 추진 잠수함 건조, 우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리 권한 확대 등 오랫동안 대한민국의 숙원이었던 사업도 결실을 볼 수 있었다"고 설명했다.
강 실장은 "아직도 갈 길이 멀다. 우리를 둘러싼 국제 정세는 여전히 불안정하고 우리 사회 내부에 쌓인 과제들도 산적해 있다"면서 "이재명 대통령께서 늘 강조하시는 것처럼 임기를 시작할 때보다 임기를 마칠 때 국민의 더 큰 사랑과 신뢰를 받을 수 있도록 남은 4년 6개월 동안 혼신의 힘을 다할 것"이라고 공언했다.
