본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[전력산업대전환]③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

박준이기자

입력2025.11.26 07:40

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

AI 투자 확대 기조로 전력업체 호황
전력업체 3사 수주 총합 28조원
'효자템' 초고압변압기 최대 수주

편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선순환 구조를 어떻게 확보하냐에 쏠렸다. 보다 효율적인 송전을 위해 직류 관련 기술을 확보하는 게 핵심과제가 됐다. 전력산업 대전환을 위해 우리 기업들이 당면한 과제를 짚었다.

국내 전력업체 3사(LS일렉트릭, 효성중공업, HD현대일렉트릭)의 3분기까지 누적 수주 총합이 30조원 규모에 달하는 것으로 파악됐다. 인공지능 데이터센터 확대로 전력 수요가 급격히 늘면서 중전기 공급이 수요를 따라잡지 못하는 상황이 이어지고 있고 업계는 이 흐름이 최소 10년은 이어질 것으로 보고 있다.


26일 이들 기업의 전자공시시스템 분기보고서 자료를 종합하면 올해 3분기까지 누적 수주 잔액 총합은 올해 27조5204억원 규모다. 이는 지난 2023년 같은 시기 14조8108억원 규모에서 약 90.2% 증가한 수치다. 전력업체 수주 잔고는 최근 3년간 매년 30% 이상씩 늘어났다.

[전력산업대전환]③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다
AD

전력 기기 산업이 주문형 생산 구조인 만큼 수주액은 곧 향후 수년간 이어질 일감으로 볼 수 있다. 이는 3사 모두 당분간 안정적인 매출 기반을 확보했다는 의미다.


유승훈 서울과학기술대 미래에너지융합학과 교수는 "전기를 나르고 운송하는 중전기 산업이 새로운 르네상스 시대를 맞이했다"며 "미국 곳곳에서 전기가 모자라서 데이터 센터 건설이 안 될 정도로 수요가 폭증하는 상황"이라고 말했다. 주형균 대한전선 해저사업부장(상무) 역시 "전력업계 슈퍼사이클은 향후 10년은 지속될 것으로 본다"며 "업계 수요를 공급이 전혀 못 따라오고 있는 상태"라고 말했다.


LS일렉트릭은 올해 3분기 기준 4조1000억원의 수주 잔액을 기록했다. 직전 분기(3조9000억원) 대비 2000억원가량 증가했다. 특히 이중 1조9000억원은 초고압 변압기 부문이다. 미국 신규 수주와 고객 확대로 사상 최대 수주잔고를 경신했다. LS일렉트릭의 올해 국내외 데이터센터 관련 수주액은 1조원에 육박한다. 이중 북미에서만 약 8000억원을 수주했다.

[전력산업대전환]③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다

LS일렉트릭의 데이터센터 전력 인프라 사업은 올해부터 본격적으로 속도를 내기 시작했다. 지난해부터 빅테크 기업에 배전 전력기기를 공급하고 있으며 로컬 유통망을 대상으로도 사업을 확장 중이다. 최근 북미 인공지능(AI) 빅테크 기업과 1329억원(9190만달러) 규모의 AI 데이터센터 전력 공급을 위한 고압 및 저압 수배전반, 변압기 공급 계약을 체결했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

발주 회사는 LS일렉트릭이 지난해 말부터 올해 초까지 총 3100억원 규모의 전력 기자재 공급 계약을 체결한 바 있는 고객사다. 한 고객사에서만 4400억원이 넘는 계약을 체결했다. 전력업계 관계자는 "이미 2027년까지 공장 캐파(생산능력)이 꽉 찬 상태"라며 "특히 해외 중심 수주 비중이 앞으로 더욱 커질 것"이라고 전망했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기