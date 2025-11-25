경기도일자리재단, 25일 소방관 대상 '전기차 화재 안전교육'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단이 25일 과천소방서에서 '찾아가는 전기자동차 정비 재직자 기초교육'을 실시했다. 이번 교육은 전기차 보급 확대에 따라 공공안전 분야 종사자의 현장 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.

교육 대상은 과천소방서를 포함한 인근 지역 소방 인력 50여명으로, 도내 공공서비스 종사자를 위한 시범 사업으로 진행됐다.

교육은 전기차 기술 변화에 따른 대응력 확보와 고전압 안전관리 기초를 중심으로 구성됐다.

경기도일자리재단이 25일 과천소방서에서 소방관 등을 대상으로 전기차 안전관리 교육을 실시하고 있다. 경기도일자리재단 제공

도 일자리재단은 이번 교육을 통해 전기차 화재 등 특수 상황에 대한 선제적 대응 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다. 특히 국민 안전과 복지를 위한 공공 부문 종사자의 고전압 안전관리 이해도를 높이고, 도내 전기차 관련 안전관리 체계 구축에도 기여할 것으로 보고 있다.





이진희 도 일자리재단 융합인재본부장은 "전기차는 친환경 미래 기술이자 새로운 안전 과제를 동반한다"며, "앞으로도 전기차 관련 기초교육을 지속 확대해 현장 재직자의 실무 대응 능력을 키우겠다"고 말했다.





