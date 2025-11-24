익산시-원광대, 27일 '인공지능산업 생태계 구축' 포럼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

피지컬 AI 기술 접목 '미래 성장동력' 확보

전북 익산시와 원광대학교가 오는 27일 원광대 본부 회의실에서 '인공지능산업 생태계 구축 포럼'을 연다.

24일 시에 따르면 이번 포럼은 인공지능(AI) 기술이 산업 전반을 빠르게 변화시키는 가운데, 익산과 전북도가 보유한 산업 기반과 피지컬 AI 기술을 접목, 미래 성장동력을 확보하기 위한 전략을 논의하는 자리이며 산·학·연 관계자 40여 명이 참석할 예정이다.

익산시청 전경. 익산시 제공

기조 강연은 정동영 국회의원실 박승대 보좌관이 나서 ▲전북도 제조·농생명 기반과 피지컬 AI의 결합을 통한 성장 가능성 ▲신기술 기반 산업 혁신과 지역 균형발전 전략 ▲국가적 AI 정책 흐름 속 전북도·익산의 역할 등을 중심으로 발표할 예정이다.

이어지는 발표는 ▲전북도-익산시 AI 연구개발 생태계 구축 방안 ▲피지컬 AI 연계 농기계 산업 고도화 전략 ▲도메인 전문가가 직접 활용하는 차세대 AI 모델 적용 등 지역 맞춤형 발전 전략이 소개된다.

또 지역 기업의 기술 역량 강화, AI 전문 인재 양성 체계 마련, 농기계 자동화·지능화 기술 도입, 산업현장 실증 사례 등에 대한 깊이 있는 논의도 이뤄질 예정이다.





시 관계자는 "이번 포럼은 익산이 AI 기반 혁신도시로 도약하는 중요한 출발점이 될 것이다"며 "AI 산업이 지역 경제와 일자리에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 시민과 기업이 체감하는 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.





