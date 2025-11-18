국힘 "'오세훈 흠집내기' 김민석, 명백한 선거 개입...선관위 조사해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"金총리 관건선거 개입…선관위 조사 촉구"

국민의힘 서울시 의원은 18일 김민석 국무총리를 향해 "오세훈 서울시장 흠집 내기에 몰두하는 것은 노골적인 관건선거 개입"이라며 선거관리위원회 조사를 촉구했다.

배현진 서울시당위원장, 조은희·박수민·고동진 의원 등 국민의힘 서울시 의원 11명은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "김 총리는 매일같이 종묘 앞세운 4구역부터 한강 버스, 6·25 참전국을 기리는 감사의 정원까지 서울시의 정책만 쫓아다니고 있다"며 이같이 밝혔다.

연합뉴스

AD

이들은 "전형적인 관권선거 개입의 작태까지 서슴지 않지만 정작 이랜드 화재 현장 등 국민의 생명과 안전, 민생을 챙겨야 할 자리에는 보이지 않는다"며 "김 총리는 오 시장의 스토커인가 아니면, 또다시 서울시장 후보인가"라고 지적했다.

이어 "지방선거를 마치 버킷리스트 실현의 꽃놀이 패쯤으로 여기는 관종 총리가 잘 가고 있는 서울을 다시 멈춰 세우는 것은 아닌지 시민들은 걱정이 많다"며 "국정은 방치한 채 선거판 콩밭만 맴돌고 있는 김 총리를 저희는 끝까지 지켜보며 반드시 책임을 묻겠다"고 말했다.

내년 6월 지방선거를 앞두고 서울시장 사수 의지도 밝혔다. 배 위원장은 "서울시당의 주거사다리정상화 특위 활동을 통해 선거용 단발성이 아닌 서민 목소리를 담은 이벤트를 만들겠다"며 "국민의힘 서울시 의원은 11명뿐이지만 수도 서울을 반드시 지켜내겠다"고 강조했다.





AD

박 의원도 "부동산 정책과 대장동 일당의 항소 포기 사태로 서울 민심은 이미 역전됐다. 이 때문에 불리해진 정부가 오 시장 흠집 내기에 나선 것"이라며 "국민들께 오 시장의 역할을 입증하겠다"고 덧붙였다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>