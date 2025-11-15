팀 쿡 애플 CEO 내년 물러나나…"하차 대비해 승계 계획 본격화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"후임에 터너스 하드웨어 부사장 유력"

애플이 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 이르면 내년 자리에서 물러날 것을 대비해 승계 계획을 본격화하고 있는 것으로 전해졌다.

팀쿡 애플 최고경영자(CEO). 애플

14일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 최근 애플 이사회와 고위 임원진이 쿡 CEO의 하차 가능성을 염두에 두고 CEO 승계를 위한 준비를 강화했다.

현재 가장 유력한 후계자로는 애플의 하드웨어 엔지니어링 부문 수석 부사장인 존 터너스가 거론된다. 애플이 새 제품군 출시, 인공지능(AI) 기업들과의 경쟁 등으로 어려움을 겪는 상황에서 터너스가 CEO에 오를 경우 하드웨어 부문 출신 임원이 다시 애플을 이끄는 셈이다.

후계자 논의는 애플의 현 실적과는 무관한 것으로, 오랫동안 계획됐던 것으로 전해졌다.

새 CEO 발표 시점은 정해지지 않았다.

관계자들은 연초에 새 CEO를 발표하면 새 경영진이 연례 기조연설, 6월 개발자 콘퍼런스, 9월 아이폰출시 등 주요 행사를 앞두고 적응할 시간을 가질 수 있을 것이라고 말했다.

다만 내년 1월 말 실적 보고서 발표 전에 새 CEO를 발표할 가능성은 크지 않다고 FT는 전했다.

쿡 CEO는 2011년 공동 창업자 스티브 잡스의 사망 이후 애플을 이끌어왔다. 그의 재임 기간 애플의 시가 총액은 2011년 약 3500억달러(약 510조원)에서 현재 4조달러(약 5800조원)로 급증했다.





애플은 올해 여러 경영진의 변화를 겪었다. 쿡 CEO의 오랜 측근인 루카 마에스트리 최고재무책임자(CFO)가 올해 초 자리에서 물러났고, 쿡 CEO의 후계자 평가를 받았던 제프 윌리엄스 최고운영책임자(COO)도 지난 7월 자리에서 물러났다. 쿡 CEO는 그동안 후임자로 내부 인사를 선호한다며, 회사가 '매우 구체적인 승계 계획'을 갖고 있다고 밝혀왔다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

