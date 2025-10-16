美 Fed 베이지북 "관세 영향으로 기업 비용 부담 가중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 기업들의 비용 부담이 현실화되고 있다는 미 연방준비제도(Fed)의 경기 진단이 나왔다.

Fed는 15일(현지시간) 발표한 경기 동향 보고서인 '베이지북'에서 "조사 기간 동안 물가가 추가로 상승했다"며 "여러 지역에서 수입 비용뿐 아니라 보험, 의료, 기술 솔루션 등 서비스 부문의 높은 비용이 투입비용 상승을 가속화하고 있다"고 밝혔다. 이어 "관세로 인한 투입 비용 상승이 여러 지역에서 보고됐지만, 이런 비용 상승이 최종 가격에 전가되는 정도는 지역마다 달랐다"고 덧붙였다.

Fed는 또 일부 기업들이 경쟁력 유지를 위해 가격을 동결하거나, 인플레이션에 민감한 소비자들을 고려해 가격 인상을 자제했다고 설명했다. 반면 일부 기업들은 "수입 비용 상승분을 전액 고객에게 전가하고 있다"고 밝혔다. 일부 지역에서는 수요 감소로 자재 가격이 오히려 하락했다는 보고도 있었다.

노동시장과 관련해 Fed는 최근 몇 주간 고용 수준은 대체로 안정적이었지만, 전반적인 노동 수요는 억제된 상태라고 평가했다.

Fed는 또한 미국 경제활동이 지난 9월 보고서 이후 큰 변화를 보이지 않았다고 진단했다. 12개 연방준비은행(연은) 관할 지역 중 3곳은 다소 완만한 성장세를 나타냈고, 5곳은 거의 변동이 없었으며 4곳은 다소 약화된 경기 흐름을 보였다고 분석했다.





베이지북은 12개 연은 관할 구역의 경기 흐름을 평가한 보고서다. Fed는 오는 28~29일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 이를 기초자료로 활용한다.





