대통령실 조직개편 단행…김현지 1부속실장, 김남준 대변인, 윤기천 총무비서관

김현지, 총무비서관→제1부속실장
김남준, 제1부속실장→대변인
윤기천, 제2부속실장→총무비서관
대통령실 "김현지, 국회 결정하면 국감 출석"
대통령실이 29일 조직개편을 단행했다. 김현지 총무비서관은 제1부속실장으로 보직 이동했고, 김남준 제1부속실장은 대변인으로 발령됐다. 대통령실은 김현지 비서관의 국정감사 출석 논란에 대해 "국회에서 결정하면 따르겠다는 게 본인 입장"이라고 밝혔다.
강훈식 대통령실 비서실장은 이날 서면 브리핑을 통해 조직개편을 단행한다고 공지했다.
조직개편에 따라 김현지 비서관은 대통령실 살림을 담당하는 총무비서관에서 대통령을 가까이 보좌하는 제1부속실장으로 보직 이동했다. 다만 김 비서관의 보직 이동이 국정감사 출석을 피하기 위한 조치 아니냐는 시선에 대해 대통령실 관계자는 "본인에게 확인했는데, 규정대로 국회에서 결정하면 따르겠다는 게 입장"이라고 설명했다.
제1부속실장이었던 김남준 비서관은 대변인으로 발령됐다. 이에 대통령실 내 대변인은 강유정 대변인 1명에서 2명으로 늘어났다. 강 비서실장은 "대변인을 추가해 대국민 소통도 더 늘리겠다"고 취지를 설명했다. 새 총무비서관은 윤기천 제2부속실장이 맡는다. 다만 제2부속실장 자리는 후임을 찾을 때까지 당분간 공석이 불가피할 전망이다.
또 인사수석 산하에 인사비서관과 균형인사제도 비서관을 두기로 했다. 강 비서실장은 지난 9일 "대통령실 인사시스템 신뢰성·투명성 강화를 위해 인사수석실을 신설한다"고 밝힌 바 있다.
홍보소통수석 산하의 디지털소통 비서관은 비서실장 직할로 바꿔 디지털 소통기능을 확대했다. 정책홍보비서관실과 국정홍보비서관실은 통합해 정책 홍보 효율성을 도모할 계획이다.
정무수석 산하에는 정무기획비서관을 신설해 국회 및 제 정당과의 소통과 협력도 강화한다고 강 비서실장은 설명했다. 이 밖에도 비서실장 직속에는 국정기획자문단을 두고, 각 분야의 전문가들과 국정 현안을 점검·대응할 방침이다.
지금 뜨는 뉴스
강 비서실장은 "대통령실은 이번 조직개편을 통해 대통령을 보다 효율적으로 보좌하고 유능하고 책임감 있게 일하는 조직으로 한 걸음 더 나아가겠다"고 강조했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>