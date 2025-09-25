검찰, 메리츠금융 압수수색…'미공개정보'로 시세차익 의혹

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 오전 메리츠금융지주·메리츠화재 등 압수수색

가족 명의 계좌 동원 주식 매수

메리츠화재 전직 사장 등이 미공개 정보를 이용해 주식을 사들여 시세차익을 얻은 의혹에 대해 검찰이 강제수사에 착수했다.

서울남부지검 금융조사1부(임세진 부장검사)는 25일 오전부터 서울 강남구 메리츠금융지주, 메리츠화재 사무실과 혐의자들 주거지 등을 압수수색하고 있다.

AD

이번 수사는 금융위원회 증권선물위원회가 지난 7월 자본시장법 위반(미공개정보 이용) 혐의로 메리츠화재 전 사장 A씨와 상무급 임원을 검찰에 고발하면서 시작됐다.

금융당국에 따르면 이들은 2022년 11월 메리츠금융지주의 메리츠화재·메리츠증권 합병 계획을 사전에 파악하고, 가족 명의 계좌를 동원해 주식을 매수한 것으로 파악됐다.

이후 합병 발표 직후 메리츠금융지주를 비롯한 관련 종목 주가가 급등하자 보유 주식을 매도해 수억 원대 시세차익을 거둔 혐의를 받고 있다.





AD

증권선물위는 또 합병 발표를 앞두고 자사주를 매입했다가 되팔아 시세차익을 챙긴 메리츠화재 임직원 3명도 검찰에 통보했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>