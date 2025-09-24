쿠바는 타이레놀 못 사서 자폐증 없다?…"트럼프 주장 틀렸다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀 복용이 자폐아 위험을 높인다는 주장을 펴면서 쿠바에는 타이레놀이 없어 자폐증이 없다고 언급했지만 이는 거짓이라는 지적이 나왔다.

23일(현지시간) CNN방송은 쿠바가 수년간 국영 의료시스템을 통해 자폐증을 치료하는 병원들을 운영하고 있다면서 트럼프 대통령의 주장이 기이하고 틀렸다고 꼬집었다.

앞서 트럼프 대통령은 전날 백악관 기자회견에서 임신 중 타이레놀 복용이 자폐아 위험을 높이는 것으로 나타났다면서 이웃 나라인 쿠바의 사례를 들었다. 그는 "쿠바에는 그것(타이레놀)이 없다고 한다. 왜냐하면 매우 비싸고, 그들은 그것을 살 돈이 없기 때문"이라며 "듣기로는 그들에게는 본질적으로 자폐가 없다고 한다"고 했다.

CNN은 쿠바 당국이 자폐증에 대한 의식을 높이기 위한 캠페인을 해왔으며 쿠바의 건강보험 제도가 자폐증을 어떻게 다루는지는 '쿠바'와 '자폐증'이라는 두 단어를 구글에 검색만 해봐도 알 수 있다고 지적했다. 쿠바의 자폐증 발병률은 1만명당 0.36건으로 선진국보다 낮은 수준이지만, 이는 자폐증 진단에 필요한 자원이 부족하기 때문일 수도 있다고 쿠바 의사들은 설명한다. 재원의 부족에도 쿠바 보건당국은 자폐증 대응을 최우선으로 삼고 있음을 강조해 왔다고 CNN은 전했다.

쿠바 보건부 소속의 의사 오스마라 델가도 산체스 박사는 지난 4월 한 인터뷰에서 쿠바 전역에 있는 7개 센터에서 자폐증 전문 의료 전문가 300명이 일하고 있다고 말했다. 그러면서 쿠바가 2018년부터 특정한 자폐증 치료법을 개발해 왔다고 덧붙였다.





쿠바 당국은 이번 트럼프 대통령의 주장에 대해 응답하지 않았다. 이 발언이 쿠바 국영 언론에도 아직 보도되지 않은 상태라고 CNN은 전했다.





