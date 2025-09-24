고성군, 27일 강원 FC 홈경기 '고성군민의 날' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 고성군(군수 함명준)은 오는 27일 강릉종합운동장에서 열리는 강원FC 홈경기에서 '고성군민의 날'을 운영한다고 24일 밝혔다.

고성군청 전경. 고성군 제공

이번 행사는 지역 연고 프로축구단인 강원 FC와 함께 스포츠를 통해 지역 공동체 의식을 함양하고 군민들에게 즐거운 관람 기회를 제공하고자 마련되었다.

이날 오후 2시에 펼쳐지는 강원 FC와 대전하나시티즌 경기에서 고성군민은 신분증을 지참하여 경기장을 방문하면 본부석, 가변석 9500원, 응원석, 일반석, 자유석 8500원으로 입장료 50% 할인의 혜택을 받을 수 있다.

또한, 경기 시작 전에는 고성 유소년 축구 선수단(고성 FC) 22명이 강원FC 선수들과 손을 잡고 입장하는 '에스코트 키즈'로 나서 특별한 추억을 쌓을 예정이다.

경기장 밖에서는 고성군 홍보부스가 운영된다. 부스에서는 고성명태축제 및 주요 관광 소개, 해양심층수 및 지역 특산품 등을 관람객들에게 적극적으로 알리며, 고성의 매력을 홍보할 계획이다.





고성군 관계자는 "선선한 가을 주말, 가족과 함께 경기장을 찾아 강원 FC를 힘차게 응원하며 스트레스를 푸는 하루가 되길 바란다"며 "고성군민을 위한 날인 만큼 많은 분이 오셔서 경기를 즐기시길 기대한다"고 전했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

