국토부 장관상 수상 ‘로열파크씨티’ 하이엔드 주거 브랜드 'Big 3' 진입

DK아시아의 '신검단 로열파크씨티Ⅱ'가 제20회 아시아건설 종합대상 브랜드 부문에서 최고 영예인 국토교통부 장관상을 수상했다. DK아시아는 획일적으로 공급되던 4세대 아파트를 넘어 대한민국 최초로 도시와 리조트를 결합한 한국형 5세대 프리미엄 리조트 도시를 조성한 국내 대표 대형개발사다. 또한 로열파크씨티는 브랜드 가치를 전문적으로 연구 분석하는 한국 기업 평판연구소가 9월 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 부문에서 3위를 기록하며 대형개발사가 자체적으로 개발한 하이엔드 주거 브랜드로는 최초로 쾌거를 이뤘다.

한국 기업 평판연구소에 따르면 9월 기준 현재 하이엔드 주거 브랜드평판 빅3 에는 DK아시아의 '로열파크씨티'를 비롯해 현대건설의 '디에이치', 롯데건설 '르엘'이 꼽혔다. DL이앤씨의 '아크로', 두산에너빌리티의 '트리마제' 그리고 대우건설의 '푸르지오 써밋'이 4~6위를 차지했다.

이어 호반건설의 '써밋', 두산건설의 '위브더제니스', 포스코이앤씨의 '오티에르', SK에코플랜트 '드파인' 순으로 브랜드 순위를 기록했다. 10개 브랜드 가운데 9개 브랜드 모두 대형 시공사가 보유한 브랜드지만 '로열파크씨티'는 주거 브랜드 가운데 유일하게 대형개발사 DK아시아가 자체 개발한 하이엔드 주거 브랜드다.

이러한 높은 브랜드 선호도는 이번 아시아건설 종합대상 브랜드 부문에도 고스란히 반영되며, DK아시아의 국토부 장관상 수상으로 이어졌다.

이처럼 DK아시아가 대형 건설사 브랜드가 즐비한 하이엔드 주거 시장에서 단기간에 높은 평가를 받을 수 있었던 배경에는 '로열파크씨티'라는 브랜드가 추구하는 명확한 철학과 비전이 자리하고 있다. 로열파크씨티는 프리리엄 리조트 라이프를 상징하는 '로열(Royal)'과 자연 속 여유를 담은 '파크(Park)' 그리고 도심의 문화와 편의를 의미하는 '씨티(City)'가 결합 된 이름이다. 브랜드의 메인 컬러인 '로열 골드', '로열 그린', '로열 오렌지'는 각각 입주민인 로열파크씨티즌의 부와 성공, 자연과 사람의 연결, 그리고 안전과 수호를 상징하며 브랜드의 깊이 있는 철학을 완성했다. 그 비전의 핵심은 프리미엄 리조트 라이프를 통한 건강한 쉼과 일상이 힐링인 삶을 구현하는 것이다.

이처럼 깊이 있는 철학을 구현하기 위한 DK아시아는 최고 수준의 상품과 차별화된 주거 서비스에 집중했다. 과거의 주거가 '공급 중심'이었다면 DK아시아는 '삶의 질 중심'을 최우선 가치로 삼았다. '짓고 떠나는' 건설업계의 오랜 공식을 과감히 깨고, 입주민의 삶과 직결되는 주거 서비스를 직접 운영하며 도시의 가치를 끊임없이 높이는 것이다. 이를 통해 DK아시아가 만들어가는 로열파크씨티는 대한민국 주거의 패러다임을 선도하고 있다.

실제 로열파크씨티는 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원을 포함한 주요 병원과 협력해 '입주민 전용 대면 다이렉트 의료 서비스'를 국내 최초로 제공하고 있다. 로열파크씨티즌 전용 직통번호를 통한 빠른 진료 예약, 24시간 응급 서비스 등 다양한 의료 혜택을 제공된다. 또한 로열파크씨티의 시그니처 서비스로 자리 잡은 풀무원 푸드앤컬쳐와 신세계푸드가 제공하는 '삼식 서비스'도 대표적인 주거 서비스로 꼽을 수 있다. 심지어는 삼식 서비스를 운영하는 공간인 로열 트리니티 라운지는 초기 설계 단계부터 부대 시설이 아닌 별도 상업시설에 배치해 조리 시 발생할 수 있는 냄새와 소음이 단지로 유입되지 않도록 했다. 또한 자연광을 유도해 식사 공간의 채광과 개방감을 극대화하는 등 식사 공간까지 디테일하게 조성했다.

또한 인천 최초로 단지 내에서 최신 개봉 영화를 감상할 수 있는 '로열 씨네마 라운지'를 비롯해 비거리 50m 전 타석 GDR 골프 시뮬레이터를 갖춘 인천 최초의 복층형 '로열 인도어 골프장', 가족과 이웃이 함께 즐길 수 있는 인천 최초의 호텔식 '로열 뮤직룸', 바데풀과 유아풀, 건식 사우나를 갖춘 6성급 호텔식 수영장, 세계적인 명품 테크노짐 기구를 갖춘 휘트니스 센터 등 최고급 호텔 수준의 최고의 시설이 마련됐다. 그리고 무엇보다 입주자 대표회가 선정되기도 전에 사업 주체가 커뮤니티 시설을 무료로 이용할 수 있게 함으로써 로열파크씨티즌들에게 특별한 자부심도 선사했다.

대한민국 대표 하이엔드 주거 브랜드 신검단 로열파크씨티Ⅱ와 월드 클래스로 조성된 기반시설의 조경과 조경시설 실제 사진 / DK아시아

차별화된 주거서비스는 여기에서 그치지 않는다. 검암역과 검단사거리역을 오가는 전용 셔틀버스는 이미 누적 이용자가 60만 명을 돌파하며 로열파크씨티즌들의 교통 편의를 책임지고 있다. 입주민 전용으로 국내 최대 55인승(66 피트) 파워 카타마란 요트 두 척을 통한 '프라이빗 럭셔리 요트 서비스'를 비롯해 '테라스형 로열 스카이라운지' 등을 통해 도심 속에서 프리미엄 리조트 라이프의 가치를 실현했다.

또한 사계절 풍경과 조경을 감상하며 특별한 여행 같은 순간을 선사하는 '로열 트레인' 서비스 역시 주거 서비스로는 최초로 제공된다. 로열 트레인은 궤도 없이 바퀴로 달리는 무레일 기차로 삼성에버랜드 등 대형 놀이공원에서만 즐길 수 있었던 특별한 힐링 콘텐츠다.

로열파크씨티의 차별화된 주거 서비스는 지난 20일 개장해 10월 말까지 운영되는 '검단 메밀꽃·황토 십리길'에서도 고스란히 드러난다. 약 13만8천㎡(4만 평) 부지에 국내 최초로 조성된 메밀꽃과 총 4.5km에 달하는 황톳길을 맨발로 걸으며 자연과 교감하고 순백의 메밀꽃과 함께 인생 사진을 남기는 경험은 로열파크씨티가 제공하는 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 특별한 순간이다. 오는 27일에는 '2025 로열 가든 페스티벌' 특집 콘서트를 개최하며 이곳을 인천 대표 문화 행사로 자리매김 시켜 나갈 야심찬 계획도 가지고 있다.





DK아시아 조재만 대표는 "오는 2026년 7월 검단구 분구를 앞두고 1차로 국내 최초의 메밀꽃과 황톳길을 함께 조성한 검단 메밀꽃·황토 십리길에 이어 2차와 3차의 녹지를 통해 12km에 달하는 검단 메밀꽃·황토 삼십리길을 조성함으로써 더 큰 감동을 선사하겠다." 며 "대한민국 첫 번째 프리미엄 리조트 도시 로열파크씨티에 산다는 것 자체가 특별한 자부심이 되고, 멀리 떠나지 않아도 프리미엄 리조트 라이프를 통해 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 누리도록 하는 것이 로열파크씨티가 추구하는 가치"라고 말했다.





