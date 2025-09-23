코스피, 3480선 마감…사상 최고치 경신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 사상 최고치를 경신했다.

23일 코스피 지수는 전 거래일 대비 17.54P(0.51%) 오른 3486.19로 마감했다. 장 중 3494.49까지 오르면서 장 중·종가 모두 '역대 최고치'를 새로 썼다.

코스피 지수가 장 초반 3490선을 돌파하며 장중 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.9.23 강진형 기자

AD

코스피 상승은 외국인이 이끌었다. 외국인은 2985억원 순매수했다, 반면 개인과 기관은 각각 2451억원, 1363억원 순매도했다. 개인은 장초반 순매수로 시작했으나, 차익실현 매물을 쏟아내며 매도세로 전환했다.

업종별로 보면 전기전자가 1.67% 상승했고, 제약(1.59%), 전기가스(0.98%), 제조(0.95%) 등의 상승폭이 컸다. 반면 증권(-2.31%), 운송창고(-1.19%), IT서비스(-1.07%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 종목의 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.44%, 2.8% 상승 마감했다. LG에너지솔루션과 삼성바이오로직스도 각각 2.20%, 0.97% 상승했다. 반면 한화에어로스페이스(-1.76%), KB금융(-1.28%), HD현대중공업(-0.60%) 등은 하락했다.

반면 코스닥 지수는 전장보다 2.15P(0.25%) 내린 872.21에 장을 마치며 4거래일 만에 반락했다. 코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 1256억원, 799억원 규모를 순매도했고, 개인이 2200억원 규모를 순매수했다.

코스닥 시총 상위 10개 종목 중 에코프로비엠(0.51%), 펩트론(1.32%), 에코프로(0.20%), 삼천당제약(0.39%), 리가켐바이오(2.56%)는 상승했다. 알테오젠(-4.93%), 파마리서치(-4.76%), 레인보우로보틱스(-2.38%), 에이비엘바이오(-0.37%), HLB(-0.51%) 등은 하락했다.





AD

서울외환시장에서 원·달러 환율은 1392.6원으로 보합권에 주간거래를 마쳤다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>