'동광주~광산IC' 호남고속도로 넓어진다

22일 기공식…25년 만에 확장 공사

총사업비 7,934억·2029년 완공 예정

22일 오전 북구 국립광주박물관 정원에서 열린 '호남고속도로 동광주IC-광산IC 확장공사 기공식'에서 강기정 광주시장과 함진규 한국도로공사 사장, 전진숙·정준호 의원 등 내빈들이 테이프커팅을 하고 있다. 광주시 제공

호남고속도로 동광주IC~광산IC 구간이 기존 4차로에서 6~8차로로 확장된다. 1986년 4차로로 확장된 이후 25년 만에 추진되는 대규모 도로 확장 공사다.

광주시는 22일 오전 북구 국립광주박물관 주차장에서 '호남고속도로 동광주IC~광산IC 구간 확장 사업 기공식'을 갖고, 본격적인 공사에 착수했다.

이 구간은 하루 평균 약 14만대가 통행하는 광주 외곽 주요 도로로, 적정 통행량(5만1,300대)의 약 2.7배에 달하는 차량이 몰리는 전국 최악의 교통정체 구간 중 한 곳이다.

이에 따라 시는 중앙정부와 함께 확장 사업을 본격 추진하게 됐다. 사업비는 총 7,934억원이 투입된다. 국비 등 중앙정부 및 한국도로공사 부담 50%, 광주시 지방비 부담 50%로 재원을 분담하며, 한국도로공사가 사업을 시행한다.

호남고속도로 동광주IC~광산IC 구간 확장 공사 노선도. 광주시 제공

사업 대상은 총연장 11.2㎞ 구간으로, 방음터널 12개소와 교량 20개소가 신설되며 노후도로 구조물과 방음벽 등 기존 시설물도 전면 개선된다.

공사는 올해 9월 용지보상과 함께 착수해 오는 2029년 말 완공될 예정이다. 시는 교통혼잡 해소뿐 아니라 교통소음 저감, 안전성 향상, 주민편의 증대 등 다양한 효과를 기대하고 있다. 시는 앞서 지난 7월 1일 타운홀미팅을 통해 시민 의견을 수렴해 사업에 반영했다.





강기정 시장은 "오랜 시간 기다려준 시민들과 협력해준 관계기관에 깊이 감사드린다"며 "시민들의 빠르고 안전한 이동을 보장하고, 지속가능한 성장 기반을 마련하는 계기로 삼겠다. 앞으로도 시민 중심의 교통정책 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

