성주군, 동서3축 고속도로 건설 속도…구윤철 경제부총리에 강력 건의

성주군은 22일 정부서울청사를 방문해 성주군 벽진면 출신 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 취임 축하 인사를 전하고 지역발전을 견인할 주요 현안사업을 건의했다.

이날 예방에는 이병환 성주군수를 비롯해 군의원, 관계 공무원, 사회단체협의회장, 이장연합회장, 여성단체협의회장 등 지역을 대표하는 인사 10여 명이 함께했다.

성주군은 ▲동서3축(무주~성주~대구간) 고속도로 건설 예비타당성조사 대상사업 선정 ▲남부내륙고속철도 성주역사 건립비 지원 등 군민 생활과 직결되는 주요 사업을 설명하고, 원활한 추진을 위한 정부 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

아울러, 산업·농업·관광 등 지역 핵심 분야의 발전 과제를 공유하며, 지역경제 활성화와 정주여건 개선을 위한 협력 방안을 논의했다.

이병환 성주군수는 "고향 출신 부총리의 취임을 진심으로 축하드린다."며,"성주군의 숙원사업들이 조속히 추진될 수 있도록 전폭적인 지원과 성원을 부탁드린다"고 말했다.

그러면서 "군민과 함께 호흡하며, '살기 좋은 성주'를 만들기 위해 모든 역량을 집중하겠다"며 "이번 만남을 계기로 군정 현안 해결과 미래 성장기반 마련에 속도를 내겠다."고 강조했다.





한편, 구윤철 경제부총리는 1965년 경북 성주 출신으로 서울대학교 경제학과를 졸업하고 행정고시 32회로 공직에 입문했으며 문재인 정부에서 기재부 2차관과 국무조정실장을 지낸 대표적인 '예산통'으로 알려졌다.





