부산 기장군, 추석 앞두고 소비쿠폰 2차 지급 22일 개시

22일부터 신청… 군민 1인당 10만원, 최대 17만명 혜택

기장군(군수 정종복)은 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 준비를 마치고 오는 22일부터 본격 지급 절차에 돌입한다.

앞서 1차 지급에서는 지급률 99.2%를 기록하며 군민 17만명에게 총 343억원을 지급 완료했다.

군은 이번 2차 지급도 차질 없이 진행될 수 있도록 읍·면 행정복지센터에 전산 장비를 추가 설치하고, 공무원·기간제 근로자·자원봉사자를 배치했다. 또 22일부터 전담 콜센터를 운영해 민원 응대에 나선다.

지급 대상 여부는 22일부터 카드사 홈페이지·앱·콜센터·ARS, 지역사랑상품권 앱, 케이뱅크·카카오뱅크·토스·카카오페이·네이버페이 앱에서 확인할 수 있다. 카드와 연계된 은행 영업점이나 읍·면 행정복지센터(기장읍은 다행복한종합사회복지관) 방문도 가능하다.

신청 기간은 9월 22일부터 10월 31일까지며, 신청 첫 주에는 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다(▲22일 1·6 ▲23일 2·7 ▲24일 3·8 ▲25일 4·9 ▲26일 5·0). 신청은 지역사랑카드(동백전), 신용·체크카드, 선불카드 중 선택할 수 있다.

추석 연휴에도 카드사 홈페이지·앱·ARS와 동백전 앱, 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스, 카카오페이, 네이버페이를 통한 신청이 가능하다. 오프라인 선불카드는 기장읍 주민은 다행복한종합사회복지관, 장안읍·정관읍·일광읍·철마면 주민은 관할 행정복지센터에서 신청하면 된다.

정종복 군수는 "추석 연휴를 앞두고 군민들께 소비쿠폰이 차질 없이 지급될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "신속한 지급으로 지역 골목상권 활성화에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.





이번 2차 소비쿠폰은 2025년 6월 건강보험료 본인부담금이 가구별 기준액 90% 이하인 군민을 대상으로 1인당 10만원씩 지급된다. 다만, 2024년 재산세 과세표준 합계액 12억원 초과 또는 금융소득 합계액 2000만원 초과 가구는 제외된다.

기장군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

