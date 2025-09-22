디딤365-이스트시큐리티, 클라우드·AI 보안 협력 위한 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[사진: 오른쪽부터 디딤365 클라우드부문장탁성범 전무, 이스트시큐리티 공공영업본부장 김양원 이사(왼쪽)]

AI·BigData·Cloud·DX 전문기업 디딤365(대표 장민호)와 보안 전문기업 이스트시큐리티(대표 정진일)는 지난 18일 서울 서초 이스트시큐리티 본사에서 클라우드 및 AI 보안 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 디딤365가 제공하는 클라우드 서비스에 이스트시큐리티의 보안 솔루션을 적용·제안하며 보안 협력을 강화하기로 했다. 우선 알약 서버(Server용 Anti-Virus)를 도입해 클라우드 서버 엔드포인트 보안을 강화하고, 이후 윈도우 서버 전용 백신, 리눅스·유닉스 서버 백신, ASM(알약 시큐리티 매니저) 등 다양한 제품군으로 협력 범위를 넓혀갈 예정이다.

아울러 양사는 클라우드 보안뿐 아니라 최근 기업들의 주요 관심사인 AI 서비스 환경 보안 강화에도 협력을 확대하기로 했다. 생성형 AI 및 AI Agent 도입 과정에서 발생할 수 있는 보안 리스크에 대응하고, 데이터 보호 및 안전한 AI 활용을 위한 공동 연구·서비스 개발을 추진할 계획이다. 이를 통해 ▲클라우드 인프라 보안 강화 ▲AI 도입 및 운영 환경의 안전성 확보 ▲보안 위협 대응 역량 제고 등에서 시너지를 창출하며, 고객에게 더욱 신뢰할 수 있는 디지털 환경을 제공하게 된다.

디딤365 클라우드부문 탁성범 전무는 "이번 MOU는 클라우드 관리·운영 역량을 갖춘 디딤365와 보안 전문성을 보유한 이스트시큐리티가 만나, 클라우드와 AI 전반에 걸친 안전한 디지털 환경을 제공하기 위한 중요한 첫걸음"이라며, "앞으로도 고객의 비즈니스와 AI 혁신을 동시에 보호할 수 있는 보안 체계를 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.





이스트시큐리티 정진일 대표는 "양사의 협력을 통해 클라우드와 AI 환경의 보안 수준을 한 단계 끌어올리고, 공공·민간 고객 모두가 안심할 수 있는 인프라 환경을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"며, "앞으로도 다양한 협력 모델을 통해 보안 혁신을 이어가겠다"고 전했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

