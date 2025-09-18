강원관광재단, 마이스 산업 활성화 도내 얼라이언스 전략회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민·관 협력 강화-글로벌 마이스(MICE) 경쟁력 제고

강원관광재단(대표이사 최성현)은 지난 17일 속초 카시아 호텔에서 '강원 마이스(MICE) 얼라이언스 전략회의'를 개최하고, 강원특별자치도의 마이스(MICE) 산업 활성화를 위한 민·관 협력 방안을 심도 있게 논의했다고 18일 밝혔다. 이번 회의는 2025~2026 강원 방문의 해의 이달의 여행지로 선정된 속초에서 열려 의미를 더했다.

강원관광재단이 지난 17일 속초 카시아 호텔에서 '강원 마이스(MICE) 얼라이언스 전략회의'를 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 강원관광재단 제공

AD

이번 전략회의에는 도내 주요 호텔·리조트, 유니크베뉴, 여행사 등 30여 개 얼라이언스 회원사에서 50명이 참석했다. 주요 안건으로는 2025년 신규 회원사 10개사 위촉 및 임명패 수여와 강원관광재단 마이스크루즈팀의 주요 사업 실적 보고, 강원 방문의 해 공동 홍보마케팅 및 협력 방안 발굴 등이 진행됐다.

특히,'2025-2026 강원 방문의 해'를 계기로 ▲국내외 공동 홍보관 운영 ▲팸투어 협력 확대 ▲코리아마이스엑스포(KME) 2025 공동 마케팅 추진 등 구체적인 협력 방안을 제안했다. 이를 통해 단순 홍보를 넘어 지역 관광과 MICE 산업을 연계한 실질적 파급효과 창출 방안을 모색했다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 개회사를 통해 "강원 마이스(MICE) 얼라이언스는 지역 민·관이 함께 만들어가는 협력 플랫폼"이라며 "강원 마이스(MICE) 얼라이언스를 중심으로 한 민·관 협력이 강원의 지속 가능한 성장과 글로벌 시장 진출의 원동력이 될 것"이라고 밝혔다.





AD

강원관광재단이 지난 17일 속초 카시아 호텔에서 '강원 마이스(MICE) 얼라이언스 전략회의'를 개최하고 있다. 강원관광재단 제공

재단은 이번 전략회의에서 제안된 의견과 건의사항을 차년도 사업 계획에 적극 반영할 계획이다. 더불어 회원사와의 긴밀한 협력을 통해 마이스(MICE) 유치 역량을 강화하고, 강원특별자치도의 관광산업 전반에 걸친 성장과 지역경제 활성화를 견인한다는 방침이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>