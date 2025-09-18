철원군, 개학기 학교주변 불법광고물 근절 합동캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이의 안전을 먼저 생각해주세요

강원도 철원군은 개학기를 맞아 18일 갈말읍 신철원초등학교 일원에서 불법광고물 근절을 위한 합동 캠페인을 추진했다고 밝혔다.

철원군이 개학기를 맞아 18일 갈말읍 신철원초등학교 일원에서 불법광고물 근절을 위한 합동 캠페인을 추진하고 있다. 철원군 제공

이번 캠페인은 어린이 교통안전 캠페인과 병행하여 진행되였으며 철원군, 철원경찰서, 철원교육지원청, 신철원초등학교, 모범운전자회 및 옥외광고협회 등 총 40여명이 참여했다.

'아이의 안전을 먼저 생각해주세요'라는 슬로건으로 어린이 보호구역 내 안전한 통학 환경조성을 위하여 등굣길 학생들과 학부모, 주변 상인들을 대상으로 홍보물을 배포하며 불법광고물 근절과 교통안전 수칙 준수를 촉구하고 위해요소 정비를 위한 관심을 유도했다.

캠페인 후에는 어린이보호구역을 중심으로 통학로 주변 불법 현수막과 선정적인 유해 광고물을 즉시 철거하고, 안전사고 예방을 위한 오래되고 위험한 간판에 대한 집중 단속과 안전 점검을 실시했다.

철원군 관계자는 "어린이 보호구역 내 불법광고물 근절과 안전한 통학 환경 조성을 위해 민·관·경이 협력하는 뜻깊은 행사였다."며 "앞으로도 유관기관과 함께 어린이 안전을 최우선으로 하는 다양한 정책을 꾸준히 추진할 것"이라고 밝혔다.





철원군은 8월 25일부터 9월 25일까지를 개학기 위해요소 집중 정비 및 단속기간으로 정하고 ▲교통안전(어린이보호구역 속도 준수 등) ▲식품안전(위생상태 점검) ▲유해환경 ▲제품안전 ▲불법 광고물 등 5개 분야를 중심으로 홍보 및 예방 활동에 총력을 기울이고 있다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

