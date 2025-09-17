공영민 고흥군수, 노인 맞춤돌봄 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"종사자 처우 개선 적극 지원"

전남 고흥군(군수 공영민)은 17일 문화회관 김연수실에서 노인맞춤돌봄서비스에 종사하는 전담사회복지사와 생활지원사 214명을 대상으로 '따뜻한 돌봄, 행복한 동행, 희망찬 고흥'을 주제로 군수 초청 특강을 개최했다.

특강은 초고령사회로 빠르게 진입하고 있는 지역 현실을 공유하고, 전담사회복지사와 생활지원사의 노고를 격려하며, 돌봄 주체로서 가져야 할 마음가짐과 전문성을 강화해 서비스 질을 높이기 위해 마련됐다.

공영민 고흥군수가 17일 문화회관 김연수실에서 노인맞춤돌봄서비스에 종사하는 전담사회복지사와 생활지원사 214명을 대상으로 특강을 하고 있다. 고흥군 제공

현재 고흥군의 노인인구 비율은 전체 인구의 46.6%로 전국 최고 수준이며, 독거노인 비율도 40%에 달한다. 군은 올해 55억원의 예산과 214명의 수행 인력을 투입해 2,947명의 어르신에게 맞춤형 돌봄서비스를 제공하고 있다.

공영민 군수는 특강에서 "노인맞춤돌봄서비스는 장기요양등급 진입을 최소화하고 어르신의 자립생활을 돕는 예방적 돌봄서비스다"며 "그동안 재가노인 식사배달서비스 대상자가 노인맞춤돌봄서비스를 받게 되면 중복 제한으로 식사배달서비스가 중단되는 불편이 있었지만, 내년부터는 현장 목소리를 반영해 중복 지원을 허용하겠다"고 말했다.

이어 "생활지원사 여러분의 따뜻한 돌봄은 어르신 일상에 변화를 만들고, 고흥군의 든든한 자산이 되고 있다"며 "군에서도 처우 개선을 위해 적극 지원하겠다"고 강조했다.





한편, 노인맞춤돌봄서비스는 65세 이상 기초생활수급자, 차상위계층, 기초연금 수급자 중 돌봄이 필요한 어르신에게 주 2~3회 방문 또는 전화를 통해 돌봄서비스를 제공한다. 이를 통해 어르신의 안전을 살피고 일상생활의 불편함을 덜어 건강한 노후생활을 보낼 수 있도록 돕는 사업이다.





