함양군, 귀농·귀촌인 농업용 소형굴착기 현장 교육 실시

중부권 농기계임대사업소서 이론·실습 병행

안전사고 예방·조작 능력 향상 기대

경남 함양군은 중부권 농기계 임대사업소 농기계 교육장에서 체류형 농업지원센터에 거주하는 귀농·귀촌인 15명을 대상으로 농업용 소형 굴착기의 기능 및 조작법에 관한 이론 교육과 현장 실습을 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 굴착기 임대를 희망하는 농업인이 반드시 이수해야 하는 필수 과정으로, 굴착기 구조와 기능, 안전사고 예방을 위한 사례 중심 교육은 물론 실제 조작 능력 향상을 위한 현장 실습까지 병행해 운영됐다.

함양군 농업용 소형굴착기 현장 교육.

오전에는 굴착기 구조와 기능에 대한 이론 강의가 진행됐으며, 특히 운전 중에 발생할 수 있는 사고 사례를 중심으로 안전 수칙을 강조해 교육생들의 경각심을 높였다.

오후에는 농기계 임대사업소의 역할과 구비된 농기계 활용법을 소개한 뒤, 실습 포장에서 교육생들이 직접 굴착기를 운전하며 주행 조작 기술을 익히는 훈련이 이어졌다. 또한 사고 위험이 큰 사다리를 이용한 상·하차 실습을 해 실전 감각을 쌓는 시간을 가졌다.





군 관계자는 "최근 농기계 사용자들의 부주의로 인한 사고와 기계 파손 사례가 늘고 있어 안전교육의 중요성이 더 커지고 있다"면서 "이번 교육을 수료한 농업인에게는 농업용 소형 굴착기 임대 자격이 부여된다. 앞으로도 지속적인 교육을 통해 농기계 안전사고를 예방하고 전문 인력 양성을 지원하겠다"라고 말했다.





