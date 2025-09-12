"메밀의 향기에 취하다" 평창효석문화제 첫 주말 관람객 6만명 '북적'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 평창군은 지난 5일 개막한 '2025 평창 효석문화제'가 비가 오는 궂은 날씨에도 주말까지 6만명의 관람객을 끌어모으며 가을 축제의 열기를 이어가고 있다.

시민들이 지난 5일 개막한 '2025 평창 효석문화제'에 참여해 즐거운 추억을 사진에 담고 있다. 평창군 제공

축제 초반에는 기상 여건으로 인해 메밀꽃이 충분히 피지 않아 아쉬움이 있었으나, 최근 기온과 날씨가 안정되면서 봉평 일대에 메밀꽃이 활짝 만개하여 관람객들에게 아름다운 초가을의 풍경을 선사하고 있다.

평창군은 축제 개막 5일 만에 8만여 명의 관람객이 봉평 효석문화마을과 흥정천 일대를 찾은 것으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 하루 평균 2만 명, 주말 하루 최고 관람객 수는 3만5000명을 기록했다.

올해로 26회를 맞은 평창 효석문화제는 오는 14일까지 10일간 열린다. 축제장 바로 옆 봉평 전통시장에서는 평창 농특산물과 향토 음식 판매, 메밀 요리 체험 행사가 인기를 끌고 있으며, 돔 공연장에서는 전통예술과 퓨전 공연이 교차하며 지역 예술인과 주민이 함께하는 무대가 마련됐다.

시민들이 지난 5일 개막한 '2025 평창 효석문화제'에 참여해 즐거운 시간을 보내고 있다. 평창군 제공

축제 기간 중 제46회 전국 효석 백일장과 제26회 이효석문학상 시상식이 열려 문학인의 자긍심을 높이고 있으며, '삼행시 대회', '사진 콘테스트', '황금 메밀을 찾아라' 이벤트 등 참여형 프로그램도 운영되고 있다.





김복재 군 관광정책과장은 "효석문화제는 봉평의 청정 자연과 이효석 문학을 함께 즐길 수 있는 대한민국 대표 가을 축제"라며 "특히 올해는 낮과 밤 모두 색다른 매력을 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

