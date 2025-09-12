농협금융, 화이트 해커 초청해 정보보호 제고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 정보보호·보안 포럼 개최

농협금융지주가 11일 서울 중구 본사에서 그룹 디지털·IT·정보보호 담당 임직원 100여명을 대상으로 '2025 농협금융 정보보호·보안 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

이날 포럼은 최신 사이버 위협 트렌드에 대한 이해를 바탕으로 그룹 임직원의 정보보호·정보보안 인사이트를 제고하기 위해 마련됐다.

강연자로는 세계 최고 수준의 화이트 해커 그룹으로 불리는 박세준 티오리(Theori) 대표가 초청됐다. 티오리는 해킹 방어 대회 'DEFCON CTF'에서 4회 연속 우승을 차지한 경험을 바탕으로, 글로벌 기업들을 대상으로 모의 해킹 컨설팅과 보안 기술 자문을 활발히 수행하고 있는 보안 전문기업이다.

농협금융은 11일 서울 중구 농협금융 본사에서 '2025 농협금융 정보보호·보안 포럼'을 개최했다. 농협금융지주

강연에서는 사이버 위협 패러다임 변화의 구체적인 사례, 금융기관 보안의 중요성, 정보보호 역량 향상 방안 등의 내용을 다뤘다.





최운재 농협금융 디지털전략부문장은"보안은 방어자의 시각만으로는 완성되지 않으며, 공격자의 사고방식을 이해해야만 빈틈없는 방어 전략을 세울 수 있다"며 "과거의 방식에 안주하지 않고, 최신 공격 트렌드를 끊임없이 분석하고 대비하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

