'美구금사태·양도세' 입장 나올까…李대통령 오늘 '취임 100일' 기자회견

슬로건 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'

대미 투자펀드 등 관세 협상, 검찰 개혁 등 국내외 현안 질의응답

이재명 대통령이 취임 100일을 맞아 11일 기자회견을 한다. 미국 조지아주 한국인 근로자 구금사태를 포함해 대주주 양도세 부과 기준, 대미투자 펀드 관련 국내외 현안에 대해 입장을 밝힐 전망이다.

대통령실에 따르면 이번 회견의 슬로건은 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'으로 정해졌다. '더 나은 경제, 더 자주 소통, 더 큰 통합'이라는 콘셉트로 내외신 기자 152명이 참석한 가운데 오전 10시부터 90여분간 진행된다.

이 대통령은 모두 발언에서 지난 100일 동안 '회복과 성장'에 방점을 찍고 추진해 온 정책의 성과를 밝히고, 앞으로 국정운영 방향에 관해 설명할 것으로 보인다. 이후에는 산적한 국내외 현안에 대한 기자들의 질문에 답변할 계획이다.

대외 현안과 관련해서는 미국 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장에서 발생한 한국인 근로자 체포·구금 사태에 대한 입장과 이번 사태의 원인으로 지목된 비자 문제를 해결할 방안이 언급될지 이목이 쏠린다. 또한 한미 정상회담 이후에도 교착상태에 있는 대미 관세 협상의 세부 협의와 '동맹 현대화' 요구에 따른 국방비 증액 등 안보 문제도 주요 현안이다. 북한 핵 문제를 포함한 한반도 평화 안보 구상도 기자들과의 질의 응답 과정에서 나올 수 있다.

대내적으로는 이재명 정부의 핵심 과제인 검찰개혁이 화두에 오를 가능성이 크다. 최근 확정된 정부조직개편안에 따라 수사와 기소를 분리한 이후에도 논의가 필요한 검찰 보완수사권 폐지에 대해 이 대통령이 입장을 밝힐지 주목된다. 이 과정에서 강하게 반발해 온 야당과의 협치와 통합 의지도 확인할 수 있을 것으로 보인다.

또한 여권 내에서 숙고를 거치며 미뤄져 온 주식 양도소득세 부과 대주주 기준에 대한 입장도 이날 밝힐 수 있다. 논란이 컸던 만큼 심사숙고한 결과를 이 대통령이 직접 언급하며 최종 정리할 가능성이 큰 것으로 전해졌다.





한편 이날 기자회견은 ▲민생·경제 ▲정치·외교·안보 ▲사회·문화 등 분야별 필수 질문 이외에 명함 추첨과 현장 지목을 통해 질문을 받고 답변하는 방식으로 진행된다. 이번 기자회견의 키 비주얼은 '기자의 펜'이다. 우리 사회의 다양한 목소리가 섞이고 화합하며 소통하는 것을 의미한다는 게 대통령실 설명이다.





