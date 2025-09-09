보성군, 예산 8천억 시대 개막…추경 8,369억 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

654억 증액…민생회복·지역활력 재정 집중

전남 보성군이 군 개청 이래 처음으로 예산 8,000억원을 돌파하며, 본격적인 재정 도약의 시대를 열었다.

군은 지난 8일 열린 제314회 보성군의회 임시회 본회의에서 2025년도 제3회 추가경정예산 8,369억원을 최종 확정했다고 9일 밝혔다.

보성군 청사 전경.

AD

이번 예산은 당초 예산보다 654억원(8.5%) 증액된 규모로, 보성군 재정 역사상 최대치다. 일반회계는 7,185억원(596억원 증액), 특별회계는 1,184억원(58억원 증액)으로 편성됐다.

분야별 주요 규모는 ▲농림해양수산 179억원 ▲공공행정 99억원 ▲산업·중소기업 및 에너지 86억원 ▲문화·관광 67억원 ▲환경·복지·보건 63억원 ▲국토 및 지역개발 60억원 ▲공공질서·안전 및 교육 19억원 등으로 특정 분야 편중 없이 고르게 편성됐다.

특히, 군민들이 체감할 수 있는 민생 예산에 방점을 뒀다. 지난 7월 성립 전 예산을 통해 신속히 추진한 민생회복 소비쿠폰 사업은 99% 지급률을 기록하며 효과를 입증했다. 이번 추경에서는 78억원을 반영해 사업 안정성과 지속성을 확보할 방침이다.

또 보성사랑상품권은 이번 추경에서 8억원을 증액함에 따라 올해 발행 규모는 지류형 200억원, 카드형 250억원을 포함해 총 450억원에 이른다.

중장기 성장 기반과 정주여건 개선을 위한 대규모 사업도 반영됐다. 벌교문화복합센터 조성 96억원, 보성 해양레저관광 거점 조성 52억원, 벼 경영안정대책비 30억원, 대전지구 마을하수도 정비 38억원, 도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 21억원, 벌교종합스포츠시설 조성 20억원, 지역특화 관광기반 조성 18억원 등 문화·체육 인프라 확충과 관광산업 기반 강화, 생활환경 개선을 통해 지속 가능한 성장과 군민 삶의 질 향상을 도모한다.





AD

김철우 군수는 "이번 추경은 군 개청 이래 처음으로 8,000억원을 돌파한 중대한 전환점이다"며 "군민의 일상 속 체감 가능한 변화로 이어지도록 신속하고 책임 있는 집행에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>