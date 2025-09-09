보성군, 예산 8천억 시대 개막…추경 8,369억 확정

654억 증액…민생회복·지역활력 재정 집중
전남 보성군이 군 개청 이래 처음으로 예산 8,000억원을 돌파하며, 본격적인 재정 도약의 시대를 열었다.
군은 지난 8일 열린 제314회 보성군의회 임시회 본회의에서 2025년도 제3회 추가경정예산 8,369억원을 최종 확정했다고 9일 밝혔다.
이번 예산은 당초 예산보다 654억원(8.5%) 증액된 규모로, 보성군 재정 역사상 최대치다. 일반회계는 7,185억원(596억원 증액), 특별회계는 1,184억원(58억원 증액)으로 편성됐다.
분야별 주요 규모는 ▲농림해양수산 179억원 ▲공공행정 99억원 ▲산업·중소기업 및 에너지 86억원 ▲문화·관광 67억원 ▲환경·복지·보건 63억원 ▲국토 및 지역개발 60억원 ▲공공질서·안전 및 교육 19억원 등으로 특정 분야 편중 없이 고르게 편성됐다.
특히, 군민들이 체감할 수 있는 민생 예산에 방점을 뒀다. 지난 7월 성립 전 예산을 통해 신속히 추진한 민생회복 소비쿠폰 사업은 99% 지급률을 기록하며 효과를 입증했다. 이번 추경에서는 78억원을 반영해 사업 안정성과 지속성을 확보할 방침이다.
또 보성사랑상품권은 이번 추경에서 8억원을 증액함에 따라 올해 발행 규모는 지류형 200억원, 카드형 250억원을 포함해 총 450억원에 이른다.
중장기 성장 기반과 정주여건 개선을 위한 대규모 사업도 반영됐다. 벌교문화복합센터 조성 96억원, 보성 해양레저관광 거점 조성 52억원, 벼 경영안정대책비 30억원, 대전지구 마을하수도 정비 38억원, 도시재생 뉴딜사업(일반근린형) 21억원, 벌교종합스포츠시설 조성 20억원, 지역특화 관광기반 조성 18억원 등 문화·체육 인프라 확충과 관광산업 기반 강화, 생활환경 개선을 통해 지속 가능한 성장과 군민 삶의 질 향상을 도모한다.
김철우 군수는 "이번 추경은 군 개청 이래 처음으로 8,000억원을 돌파한 중대한 전환점이다"며 "군민의 일상 속 체감 가능한 변화로 이어지도록 신속하고 책임 있는 집행에 최선을 다하겠다"고 말했다.
호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr
