[비트코인 지금]오경석 대표 "금융 친화형 블록체인 '기와'…미래 디지털 금융 인프라 구축"

"한국 넘어 글로벌로"…두나무, 미래 금융 인프라 설계 청사진 제시

두나무, 국내 대표 블록체인 행사 '업비트 D 컨퍼런스' 개최

두나무가 금융 친화적 블록체인 '기와(KIWA)'를 공개하고 미래 디지털 금융 인프라 구축에 나선다.

9일 열린 업비트 D 컨퍼런스(Upbit D Conference, 이하 UDC) 2025 개막 기조연설에서 오경석 두나무 대표는 "돈이 아니라 신뢰를 설계하는 시대에 두나무는 금융에 최적화된 블록체인을 준비하고 있다"며 기와 프로젝트를 소개했다. UDC 2025는 두나무가 개최하는 국내 대표 블록체인 컨퍼런스다. 올해로 8회째를 맞이했다.

기와는 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 등 금융 규제 요건을 충족한 블록체인이다. 가상자산 거래소 업비트 운영 경험과 스테이킹 인프라 노하우를 기반으로 안정적 운영이 가능하다. 오경석 대표는 "기와 체인을 통해 국내에서 스테이블코인 발행과 유통을 안정적으로 지원할 수 있을 것"이라고 말했다.

또한 두나무는 기와 체인과 연동되는 '기와 월렛'도 선보일 계획이다. 그는 "기와 월렛은 웹2와 웹3 서비스도 손쉽게 사용할 수 있다"며 "개발자 측면에서는 디앱 개발에 친화적인 도구를 제공한다"고 설명했다. 이어 "KYC가 필요한 경우 업비트 유저와 연동해 간편하게 정보를 활용할 수 있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 K-블록체인 생태계 확장에도 적극적으로 나서고 있다고 말했다. 대표적으로 글로벌 트래블룰 솔루션 '베리파이 바스프(VerifyVASP)'다. 베리파이 바스프는 국제 자금세탁방지기구(FATF)의 트래블룰(Travel Rule)을 준수하는 네트워크다.

그는 "저희는 가상자산 사업자가 디지털자산을 주고받을 때 확인된 계정에 대해서만 입출금하는 솔루션을 보유하고 있다"며 "이 솔루션은 30개국 진출, 150개의 VASP를 연결해 누적 1800만건의 입출금을 검증했으며 거래 규모로 따지면 누적 4000억 달러를 처리했다"고 강조했다.

최근에 출시한 기관 투자자 전용 커스터디 서비스 '업비트 커스터디'도 마찬가지다. 그는 "보안 측면에서는 고객의 자산을 콜드월렛에 100% 보관해 해킹 등 위협을 차단했다"며 "다중 관리 체계를 도입해 단일 키 유출로 인한 사고 가능성을 원천적으로 봉쇄했다"고 말했다. 이어 "자산의 종류와 사용 목적에 따라 지갑을 분리 관리할 수 있는 맞춤형 지갑 구성 기능을 제공한다"며 "인공지능(AI) 기반 AML 및 '비정상 인증 시도 차단 시스템'(FDS) 시스템을 구축해 의심 거래 및 보안 위협을 차단했다"고 설명했다.





마지막으로 오 대표는 "블록체인 혁명에서 우리의 힘을 잘 활용하면 한국을 넘어 글로벌로 진출할 수 있다고 생각한다"며 "아시아를 넘어 글로벌로 나아가는 K- 금융을 만들어 가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

