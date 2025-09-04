포스코그룹, HMM 인수 검토… "사업성 확인 단계"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철강·이차전지 부진에 신사업 모색

포스코그룹이 국내 최대 해운사 HMM 인수를 검토하고 있다. 그룹 핵심 사업인 철강과 이차전지 외에 새로운 성장동력을 모색하는 과정에서 해운업 진출 가능성을 열어둔 것으로 풀이된다.

장인화 포스코그룹 회장. 포스코홀딩스 제공

4일 업계에 따르면 포스코는 회계법인과 컨설팅사와 함께 HMM 인수 타당성을 검토 중이다. 철강 원료인 철광석과 석탄 등을 대형 선박으로 수입하는 포스코는 해운사를 직접 운영할 경우 연간 수조 원 규모의 물류비를 절감할 수 있다는 분석이 나온다.

HMM은 현재 산업은행(36.02%)과 한국해양진흥공사(35.67%)가 대주주로 참여하고 있다. 2023년 추진됐던 매각은 끝내 무산됐지만, 최근 들어 다시 민영화 가능성이 제기되고 있다.

포스코는 과거 HMM 인수에 관심이 없다는 입장을 여러 차례 밝혀왔다. 하지만 최근 철강과 2차전지 사업 모두 장기 부진을 겪으면서 신사업 발굴 필요성이 커졌고, 이에 따라 해운업 진출 여부를 검토하게 된 것으로 전해졌다.





포스코그룹 관계자는 "지난해부터 그룹 사업 전반에 대한 구조 개편을 진행하면서 철강·이차전지 중심의 핵심 사업에 더해 새로운 미래 성장을 위한 신사업을 발굴하고 있다"며 "HMM 인수 검토는 성장성과 전략적 시너지 가능성을 확인하는 수준으로 인수 참여 여부는 아직 결정되지 않았다"고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

