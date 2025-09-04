상주시·육군 50사단, "그들이 지켜낸 오늘, 우리가 펼쳐갈 내일"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제17회 화령장전투 전승기념행사 개최

경북 상주시와 육군 제50보병사단이 오는 6일 상주시 화령장 전투 전승기념관과 북천시민공원 일대에서 '제17회 화령장 전투 전승 기념행사'를 연다.

경북 상주 화령장전투 전승기념 장갑차와 자주포의 시가지 행사.

이번 행사는 참전용사와 유공자, 시민이 함께하는 민·관·군 통합 행사로, 6·25 전쟁사에 남겨진 국군 단독 최대 승리의 의미를 되새기고 호국정신을 계승하는 데 중점을 두고 있다.

1950년 7월, 경북 상주시 화서면 일대에서 벌어진 화령장 전투는 병력과 화력에서 절대적으로 불리했던 국군 제17연대가 북한군 제15사단을 격파한 전투다. 한국군이 단독으로 거둔 첫 승리이자 최대의 승리로 기록되며, 북한군의 대구 진출을 차단하고 낙동강 방어선 구축의 발판을 마련했다.

특히 지역 주민들의 제보와 전투 지원, 경찰의 동참이 더해져 민·관·군이 합심해 거둔 승리라는 점에서 더욱 각별하다. 전투 직후 17연대 전 장병이 1계급 특진의 영예를 누린 것도 그 역사적 의미를 방증한다.

기념행사는 전승기념관 6·25 참전비 참배로 막을 올린다. 이어 ▲기념사 및 축사(상주시장·50사단장) ▲참전용사 회고사 ▲참전유공자 기념패 증정 ▲상주시 어린이합창단 공연 ▲만세삼창 등이 이어지며, 참전 영웅들의 희생과 헌신을 기리는 장엄한 시간이 마련된다.

이후 북천시민공원에서는 오전 10시부터 오후 8시까지 시민참여형 대규모 문화행사가 열린다. 군악대·의장대 공연, 태권도 시범, 초청 가수 공연은 물론 K-2 전차 등 20여 종의 장비 전시와 장갑차 탑승 체험 등 군 특유의 콘텐츠가 준비돼 있다.

또한 관광 홍보·포토존·체험 부스가 운영돼 가족 단위 시민들의 참여를 끌어낼 예정이다. 지역 초·중학생들이 참여하는 호국 문예 행사도 함께 열려, 젊은 세대가 호국영령의 희생을 배우고 전승의 의미를 공유하게 된다.

정유수 제50보병 사단장은 "상주 화령장 전투는 6·25 전쟁의 분수령이 된 전투이자 국군의 자존심을 세운 상징적인 승리"라며 "이번 행사를 통해 호국영령과 참전용사들의 명예를 드높이고, 장병들도 그 정신을 이어받아 조국을 굳건히 지켜내겠다"고 말했다.

경북 상주 화령장전투전승기념행사에 참석한 관계자들이 단체 기념 촬영 하고 있다.

강영석 상주시장은 "화령장 전투는 상주가 지켜낸 승리이자 대한민국이 이어온 평화의 초석"이라며 "참전용사와 유가족들에 대한 예우를 다하고, 후세가 호국정신을 잊지 않도록 노력하겠다"고 밝혔다.





화령장 전투는 단순한 군사적 승리를 넘어 지역공동체가 함께 지켜낸 '대한민국 안보사의 현장'이다. 상주는 이 전투를 통해 호국의 도시로서 정체성을 확립했고, 오늘날 행사는 그 역사적 의미를 세대와 지역을 넘어 전국으로 확장하는 플랫폼이 되고 있다.





