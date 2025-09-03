라이즈(RIIZE), 4일 성남 찾는다…엠넷 '전국반짝투어' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

분당구청 잔디광장에서 콘서트 개최

지역 상품 판매로 일일 홍보대사 활약

전 세계적으로 사랑받는 케이팝(K팝) 그룹 라이즈(RIIZE)가 오는 4일 성남을 찾아 '전국반짝투어'를 진행하며 성남시 홍보대사로 나선다.

라이즈 엠넷 아이돌 페스타 대작전 '전국반짝투어' 홍보 포스터. 성남시 제공

성남시(시장 신상진)는 성남시상권활성화재단, 엠넷(Mnet)과 함께 4일 저녁 8시 분당구청 잔디광장에서 '전국반짝투어'를 연다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 성남의 관광지와 특산물을 케이팝 팬들에게 알리고 지역경제 활성화를 도모하기 위한 민관 공동 프로젝트다.

라이즈는 이번 행사에서 성남의 명소를 소개하고, '반짝 팝업'을 열어 성남 화훼농가 대표 품목인 장미꽃을 판매한다. 판매 수익금은 성남시에 전액 기부된다. 또한 '반짝 팝업'에서는 990원에 장미와 함께 콘서트 티켓을 증정해 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다.

특히 이번 공연은 라이즈의 데뷔 2주년과 맞물려 팬들과 그룹 모두에게 의미 있는 시간이 될 것으로 기대된다. 공연 현장은 녹화로 진행되며, 오는 16일 엠넷에서 방영될 예정이다.

'전국반짝투어'의 자세한 내용은 엠넷(Mnet) 공식 인스타그램과 X(구 트위터)를 통해 확인할 수 있다.

이번 행사는 오는 19일부터 28일까지 열리는 '성남페스티벌'을 앞두고 축제 분위기를 한층 높이는 계기가 될 전망이다.





신상진 성남시장은 "Mnet 아이돌 페스타 대작전 '전국반짝투어'를 통해 성남의 문화와 관광자원을 전 세계 케이팝 팬들에게 자연스럽게 알리는 계기가 되길 바란다"며 "이를 통해 관광 수요와 지역경제 활성화로 이어지고, 나아가 '성남페스티벌' 등 지역 축제에도 많은 관심과 참여가 이어지길 기대한다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

