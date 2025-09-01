시흥 갯골생태공원 야간 체험 프로그램 '호조들과 염부들' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 16일까지 주말 가족단위 참가자 모집

일제강점기 소래염전 염부의 삶과 애환 담아

경기도 시흥시는 오는 6일부터 11월 16일까지 갯골생태공원 일원에서 가족 단위 야간 체험 행사인 '호조들과 염부들'을 운영한다.

이 프로그램은 갯골의 생태 자원과 옛 소래염전 소금창고의 역사적 가치를 융합한 체험형 관광콘텐츠다. 프로그램은 경기도의 융복합 관광콘텐츠 개발 공모 선정으로 사업비 1억5000만원을 지원받아 마련됐다.

프로그램은 6~10세 자녀를 동반한 가족단위 참가자를 모집해 주말마다 총 20회 진행된다. 일제강점기 소래염전에 일하던 가상의 인물 장만복(염부)의 삶과 애환을 담아 과거로의 시간여행을 체험할 수 있도록 구성됐다.

프로그램은 ▲오감을 깨우는 3색 체험 프로그램 ▲염판 위에서 펼쳐지는 참여형 마당극 '소금농부의 퇴근길' ▲염판에 소원등 띄우기 등으로 구성된다. 특히 경기도 문화재로 지정된 소금창고 외부에는 야간 경관조명을 설치해 이색적인 야경을 즐길 수 있도록 했다.

자세한 내용과 참여 신청은 프로그램 전용 신청 누리집을 통해 확인할 수 있다.





임병택 시흥시장은 "이번 프로그램은 주민들의 삶과 역사적 공간을 알리고 갯골생태공원을 수도권 최고의 역사·생태 관광지로 발돋움할 수 있는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 관광 콘텐츠를 개발해 시민과 방문객에게 갯골의 가치와 매력을 제공하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

