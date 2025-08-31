GS리테일, 하반기 신입사원 채용…사업별 두 자릿수 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

편의점·홈쇼핑·슈퍼마켓 동시 채용 진행

내달 5~19일 채용 홈페이지서 지원서 접수

GS리테일이 다음 달 5일부터 19일까지 2025년 하반기 신입사원 공개 채용을 실시한다고 31일 밝혔다.

GS리테일 하반기 신입사원 채용. GS리테일 제공

AD

주력 사업인 편의점 GS25와 홈쇼핑 GS샵, 슈퍼마켓 GS더프레시가 동시에 채용 절차를 진행한다. GS25는 '영업 관리' 직군, GS샵은 '상품기획'(MD)·PD' 직군, GS더프레시에서는 '점포 영업' 직군을 대상으로 지원자를 모집한다. 사업별 채용은 각각 두 자릿수(00명) 규모로 예정돼 있다.

GS25의 경우 일반 전형 외 ▲스펙초월 ▲캠퍼스 리쿠르팅 등 차별화 전형을 운영하며 이번 하반기 인재 발굴에 나선다. 스펙초월은 창의적 아이디어와 성장 잠재력 등을 평가해 선발하는 채용 전형으로 올해 첫 도입됐다. 학력, 자격증 등 정량적 스펙은 필요 없다. 편의점 사업의 혁신 방안 등을 주제로한 영상 또는 포트폴리오를 제출하면 지원할 수 있다. 반짝이는 아이디어를 기반으로 한 PT 면접 단계 등을 통과하면 GS리테일 새로운 구성원으로 최종 선발될 수 있다.

캠퍼스 리쿠르팅은 지역 청년 인재 발굴 목적의 채용 전형이다. 지역 인재가 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 지방 주요 대학캠퍼스를 채용 거점, 1차 면접 장소 활용하는 것이 특징이다. 올해는 강원도와 충청북도 내 대학캠퍼스에서 이뤄진다. 채용이 완료된 신입사원은 해당 지역의 사업을 맡는 유통 전문가로 성장하게 된다.

지원서는 GS리테일 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 서류 전형을 통과한 지원자를 대상으로 인공지능(AI) 역량검사, 1차 면접, 2차 임원진 면접 등을 거쳐 12월 중 최종 합격자를 선발한다. GS더프레시는 인턴십 과정을 별도의 채용 절차로 추가해 진행할 방침이다.





AD

정영태 GS리테일 인사총무본부장은 "2025년 하반기 신입사원 채용은 공정하고 혁신적인 방식으로 유통업계의 새로운 변화를 이끌어갈 인재를 선발하는 데 중점을 두고 있다"며 "GS리테일과 함께 미래 유통 산업을 선도할 수 있는 창의적이고, 미래 성장 잠재력이 높은 인재들의 많은 지원과 관심을 기대한다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>