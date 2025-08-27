본문 바로가기
"보험사 기후리스크 관리 10점 만점에 0.9점"

최동현기자

입력2025.08.27 15:07

한국사회책임투자포럼 27일 보고서 발간
"글로벌 주요 보험사 평균 4.7점 대비 현저히 낮은 수준"
"화석연료금융에서 빠져나온 투자금이 재생에너지로 이동하지 않아"

국내 주요 보험사들의 기후리스크 관리 수준이 글로벌 평균과 비교해 큰 격차를 보인다는 분석이 나왔다.


한국사회책임투자포럼(KoSIF)이 27일 발간한 '2024 한국 스코어카드'를 보면 국내 보험사의 기후리스크 관리 점수는 10점 만점에 0.9점을 기록했다. 글로벌 주요 보험사 10곳 평균인 4.7점과 비교하면 현저히 낮은 수준이다.


KoSIF는 보험사의 화석연료 관련 정책과 기후리스크 대응 수준을 평가하기 위해 ▲화석연료 사업 프로젝트에 대한 언더라이팅 및 자산운용 제한 정책 여부 ▲탈화석연료를 목표로 한 단계적 축소 계획 ▲온실가스 배출 감축 목표 수립 현황 등을 종합적으로 조사·분석했다. 이번 점수는 금융감독원과 김현정 국회의원실을 통해 확보한 자료를 바탕으로 국내 10개 주요 보험사(삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험·흥국화재·NH농협손해보험·한화손해보험·롯데손해보험·SGI서울보증·코리안리)를 평가했다.


국내 보험사의 평균 점수는 언더라이팅(보험 인수심사) 1점, 자산운용 0.8점을 기록했다. 보험사별로는 삼성화재가 2점으로 가장 높은 점수를 받았다. 롯데손보(1.4점)와 한화손보(1.3점)가 뒤를 이었다. 가장 낮은 점수는 코리안리로 0.1점에 그쳤다.


국내 보험사들은 신규 석탄 발전소만 제한하거나 프로젝트 단위로 정책을 적용하고 있어 기존 고객이나 기업 전체에 대한 보험은 그대로 유지되고 있다. 이로 인해 실제 제한 효과는 미미하다는 지적이다. 다수 금융기관은 석유와 천연가스까지 포괄하는 화석연료 정책도 마련하지 않은 상황이다.


반면 글로벌 주요 보험사들은 신규 계약뿐 아니라 기존 보유분까지 포함해 석탄·석유·가스 등 가치사슬 전체를 단계적으로 축소하는 탈화석연료 정책을 시행하며 고객이나 기업 단위로 제한을 적용해 전체 포트폴리오 수준에서 전환 압박을 강화하고 있다는 게 KoSIF 분석이다.


예외조항도 문제로 지적된다. 국내 10개 보험사 모두 신규 석탄 언더라이팅 제한 정책을 보유하고 있다. 하지만 6곳은 예외조항을 두고 있다. 일부 보험사는 헤지(Hedge) 목적의 위험분산이나 기존계약 유지를 이유로 운영보험와 기존 계약의 증액·연장, 부속 설비 공사 등을 허용하고 있다. 이로 인해 석탄 제한 정책의 실효성이 크게 떨어진다는 평가다. 기존 석탄 보험 인수 건에 대한 철수 계획이나 단계적 축소 로드맵도 마련하지 않아 알리안츠(Allianz), 악사(AXA) 등 글로벌 보험사들이 경제협력개발기구(OECD) 기준인 2030년, 전 세계 기준인 2040년까지 탈석탄 기한을 설정하는 것과도 뚜렷한 대비를 보인다.


보고서에 따르면 전 세계 보험업계는 최근 20년간 기후변화로 약 6000억달러(약 837조원)의 손실을 입었다. 국내에서도 피해는 심각하다. 대표적 재해보험인 농작물재해보험의 지급액은 2023년 1조원을 돌파한 데 이어 지난해 1조171억원을 기록했다. 올해 역시 1조원을 넘길 것으로 전망된다. 그럼에도 국내 보험사들의 화석연료보험에 대한 지원은 오히려 확대되고 있다. 지난해 6월 기준 화석연료 보험 잔액은 182조7000억원으로 전년 동기 대비 30.7% 증가해 탈석탄 정책 기조와 괴리를 보였다.


신재생에너지에 대한 지원은 사실상 정체 상태다. 지난해 상반기 보험사들이 신재생에너지 사업에 제공한 보험 보장 규모는 24조8000억원으로 화석연료 보험 잔액 182조7000억원 대비 13.6%에 불과했다. 화석연료금융에서 빠져나온 투자 자금이 재생에너지로 이동하지 않고 있어 에너지 전환을 뒷받침할 실질적인 자산 재배분도 이뤄지지 않고 있다. 지난해 상반기 화석연료금융 투자잔액은 12조4000억원으로 2022년과 비교해 5.6% 감소했다. 같은 기간 신·재생에너지금융 투자 잔액은 4조4000억원으로 2.3% 증가하는 데 그쳤다. 신재생에너지에 대한 신규 자금 투입은 2023년 4000억원에서 지난해 상반기 1000억원으로 점차 감소하는 추세다.


강윤서 KoSIF 연구원은 "국내 보험사들의 기후리스크 대응은 여전히 선언적 수준에 머물러 있다"며 "발전용뿐 아니라 야금용 석탄 등 석탄정책 범위를 확대해 고탄소산업군 사각지대 해소와 석유·천연가스를 포함한 전방위 리스크 관리 체계 구축, 지속가능한 에너지 투자 목표 설정 등의 정책을 통해 구조적 전환에 나서야 한다"고 말했다.


"보험사 기후리스크 관리 10점 만점에 0.9점" 한국사회책임투자포럼(KoSIF)이 27일 발간한 '2024 한국 스코어카드'에 나온 보험사별 기후리스크 관리 점수와 순위. KoSIF



최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

