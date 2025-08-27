대만 고위 당국자 "美 반도체 관세, TSMC에 영향 거의 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대만 반도체 부품 직접 수출 비중 1% 불과

주 정부와 세금 부담 줄이기 위한 협상 진행

대만 고위 당국자가 도널드 트럼프 미국 행정부의 반도체 관세 부과가 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC에 미치는 영향이 크지 않을 것이라고 말했다고 27일 중국시보 등 대만 언론이 보도했다.

TSMC 최대 주주인 대만 국가발전위원회(NDC)의 류징칭 주임위원(장관급)은 25일 닛케이아시아와의 인터뷰에서 이같이 말했다.

로이터연합뉴스

AD

류 주임위원은 TSMC가 현재 미국에서 직접 투자를 진행하고 있고 대만의 반도체 부품 직접 수출 비중이 1%에 불과해 반도체 관세의 영향이 제한적일 것으로 전망했다. 이로 인해 트럼프 행정부가 반도체에 관세를 부과해도 TSMC 운영에는 거의 영향이 없을 것이라고 말했다.

류 주임위원은 대만 기업이 진출한 텍사스와 애리조나 등 주 정부와 세금 부담을 줄이기 위한 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 그러면서 향후 대만 기업이 미국에 공장을 건설할 경우 미국 현지 정부의 지원을 기대한다고 전했다.

TSMC는 지난 3월 미국 내 생산량을 늘리기 위해 1000억달러를 추가 투자해 공장 등을 증설하겠다고 발표했다. 4월엔 애리조나주에서 미국 내 세 번째 공장을 착공했다. 류 주임위원은 이러한 사업 배치가 TSMC가 미국 정책에 대응할 때 더 큰 유연성을 제공한다고 했다.





AD

최근 일본 반도체 장비업체 도쿄일렉트론(TEL)의 대만 자회사 직원이 TSMC 최첨단 공정 기술을 유출하는 사건이 발생했다. 류 주임위원은 TSMC가 조사 결과에 따라 대응 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 그는 대만 기업과 일본 반도체 장비업체가 깊은 유대관계를 맺고 있다며 이번 사건이 양측의 관계에 영향을 주지 않을 것이라고 덧붙였다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>