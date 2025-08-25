몽골 신행정수도 건설에 韓 경험 접목…행복청 찾은 방문단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

몽골 정부 방문단이 25일 세종 행정중심복합도시건설청을 찾아 주요 현장을 둘러봤다고 행복청이 전했다. 앞서 올해 5월에 이어 두 번째 공식 방문이다.

몽골 대통령 수석보좌관 등 7명으로 구성된 방문단은 몽골 현지 신행정수도 하르허롬 개발 과정에서 행복도시의 건설 경험을 접목하기 위해 방문했다. 하르허롬은 향후 몽골 내 정치·행정의 새 중심지로 지난 6월 도시기본계획이 승인돼 실행단계에 접어들었다. 행복청은 2023년 양해각서를 맺은 후 현지 신도시 건설을 대상으로 경험을 공유하고 정책자문을 해왔다.





행복청은 도시 조성 배경과 추진구조, 건설과정 등 전반에 대해 알려주는 한편 정부세종청사 옥상정원과 홍보관, 국립박물관단지 등을 둘러봤다. 최형욱 행복청 시설사업국장은 "몽골과의 협력을 계기로 행복도시 사례를 널리 확산해 국제 도시개발 협력을 강화하겠다"라고 말했다.

최형욱 행복청 시설사업국장(왼쪽 네 번째)과 후렐바타르 남다와 몽골 대통령 수석보좌관(왼쪽 세 번째) 등 몽골 방문단이 25일 면담 후 기념촬영을 하고 있다. 행복청 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

