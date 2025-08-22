공주시, 추경 1조 3141억 편성…민생 회복·지역 활력에 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역사랑상품권·농촌직불금 등 생활 밀착형 사업 확대…스마트팜·문화공간 조성으로 경쟁력 강화

충남 공주시는 올해 제2회 추가경정예산으로 1조 3141억 원을 편성해 공주시의회에 제출했다고 22일 밝혔다.

이는 기정예산 1조 1647억 원보다 1494억 원(12.8%) 늘어난 규모로, 일반회계 1조 1887억 원, 특별회계 1254억 원으로 편성했다.

시는 이번 추경은 정부의 건전재정 기조 속에서도 민생경제 회복과 지역 활력 제고에 방점을 뒀다.

특히 지역사랑상품권(공주페이) 운영 80억 원, 민생 회복 소비 쿠폰 지원 317억 원, 농업·농촌 공익직불금 211억 원 등을 반영해 지역 내 소비 촉진과 경기 회복을 견인한다는 계획이다.

생활 밀착형 사업도 강화했다. 내고장 주소갖기 지원금 3억 원, 다자녀가구 주택 대출이자 지원 5억 원, 시도8호 확포장 공사 7억 원, 급수구역 확장사업 10억 원, 노후 수도관 교체 및 유지보수 5억 원 등이 포함돼 시민 생활 편의가 한층 개선될 전망이다.

지역 경쟁력 강화를 위한 투자도 눈에 띈다. 스마트팜 조성 시설 자금 30억 원, 공주미식문화공간 조성 30억 원, 신관쌍신지구 수변 친수공간 10억 원, 유구 직물 폐공장 문화예술공간 조성 11억 원, 공공형 외국인 계절근로자 숙소 매입 7억 원 등이 반영돼 농업·문화·관광 분야의 미래 성장 기반을 마련했다.

최원철 시장은 "한정된 재원 속에서도 시민이 직접 체감할 수 있는 사업에 재원을 집중했다"며 "예산이 확정되는 대로 신속히 집행해 민생 안정과 지역 활력을 회복하겠다"고 밝혔다.





한편 이번 추가경정예산안은 공주시의회 심의를 거쳐 오는 9월 8일 최종 확정된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

