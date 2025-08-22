10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"미국을 건강하게" 신체건강 중요성 강조

71세 케네디 주니어 장관 5분 48초 기록

최근 "미국을 다시 건강하게(Make America Healthy Again)" 캠페인을 추진 중인 미국 도널드 트럼프 행정부의 고위당국자들이 신체 건강의 중요성을 강조하기 위해 짧은 시간 내에 턱걸이와 팔굽혀펴기를 해야 하는 '챌린지' 운동을 시작했다. 21일 연합뉴스는 미국 국방성을 인용해 피트 헤그세스 국방부 장관과 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관이 지난 13일 국방부 체육관에서 군 장병들과 함께 체력장을 진행했다고 보도했다. 이 체력장에서는 10분 안에 턱걸이 50개, 팔굽혀펴기 100개를 하는 게 목표로이며, 우수 판정을 받으려면 5분 안에 끝내야 했다. 육군, 해군, 공군, 우주군, 해병과 국방부 등 6개 조직에서 각 5명이 참가했으며 최단 기록은 해병 중사의 2분 43초였다.

가장 눈길을 끌었던 건 헤그세스 장관과 케네디 주니어 장관도 챌린지에 직접 참여했다는 점이다. 45세인 헤그세스 장관은 5분 25초 만에, 71세인 케네디 장관은 5분 48초 만에 턱걸이 50개와 팔굽혀펴기 100개를 해냈다. 폭스뉴스 앵커 출신으로 대외 이미지를 중요하게 여기는 헤그세스 장관은 군의 전투력 강화를 목표로 하고 있으며 이전에도 젊은 장병들과 함께 운동하는 모습을 연출했다. 아울러 케네디 장관은 '미국을 다시 건강하게' 캠페인을 추진하고 있으며 워싱턴DC 조지타운의 헬스장에서 티셔츠와 청바지를 입고 운동하는 모습이 종종 목격될 정도로 운동에 진심이다.





이번 행사는 목표를 달성한 참가자가 다음 참가자를 지목하는 챌린지 형태로 진행됐다. 두 장관은 미국 젊은이의 78%가 군 복무에 적합하지 않은 신체를 가지고 있기에 이번 챌린지를 군인뿐만 아니라 젊은 층으로 확대하려고 한다고 말했다. 헤그세스 장관은 "이건 오로지 미국을 다시 건강하게 만들기 위한 것이다. 우리는 뚱뚱하지 않고 건강할 것이다. 우리는 도전할 준비가 된 신병들을 원한다"고 말했다. 케네디 장관은 숀 더피 교통부 장관을, 헤그세스 장관은 댄 케인 합참의장과 폭스뉴스 시절 동료 윌 케인을 다음 도전자로 지목했다.





