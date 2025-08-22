광주 풍암호수에 울려 퍼진 “명품 공원 함께 만들자”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



강기정 시장, 주민들과 국가도시공원 비전 선포

280만㎡ 중앙근린공원, 국내 첫 지정 도전

음악분수·생태공간 조성, 시민 삶의 질 확대

"광주는 민주주의, 미래 먹거리, 돌봄 어느 것 하나 다른 지역에 뒤지지 않는 멋진 동네입니다."

강기정 광주시장이 21일 오후 서구 풍암호수 야외무대에서 열린 '명품 호수공원 조성 및 국가도시공원 비전 선포식'에서 이같이 말하며 조성 의지를 밝혔다. 강 시장은 이어 "오늘 명품 호수, 명품 공원, 명품 국가도시공원을 만드는 데 함께 힘을 모으자"고 강조했다. 이날 행사에는 강 시장과 김이강 서구청장을 비롯해 지역 주민 200여 명이 참석했다.

21일 오후 광주 서구 풍암호수 야외무대에서 열린 ‘명품 호수공원 조성 및 국가도시공원 비전 선포식’에서 강기정 광주시장이 발언하고 있다. 송보현 기자

광주시는 서구 중앙근린공원 풍암호수 일원을 국가도시공원으로 지정해 개발한다. 중앙근린공원은 총면적 280만㎡ 규모로, 자연경관과 생태환경, 역사·문화유산을 갖춘 대표 도심 공원이다. 2023년 부지 소유권이 광주시로 넘어오면서 지정 핵심 요건을 충족했다.

지난해 8월 관련 법령 개정으로 지정 요건이 완화돼 인천·부산·대구 등 경쟁 도시보다 유리한 조건을 확보했다. 광주시는 앞으로 전담 인력 확보와 조례 제정에 나설 예정이다.

광주 서구 풍암호수 국가도시공원 조감도. 광주시 제공

풍암호수 일대에는 수질 개선 사업과 함께 산책로, 백사장, 전망대, 야외음악당, 8,264㎡ 규모의 생태 공간이 조성된다. 호수 내부에는 길이 130m, 높이 50m 규모의 국내 최대 음악분수도 설치된다. 공사 과정에서는 일부 구간을 순차적으로 개방하고 우회 산책로를 마련해 불편을 줄일 계획이다.

광주시는 풍암호수가 지정되면 무등산국립공원, 무등산권국가지질공원과 함께 '3대 국가공원 도시' 위상을 갖추게 된다고 설명했다. 시민 1인당 공원 면적도 6.3㎡에서 12.3㎡로 확대돼 생활환경 개선 효과가 기대된다.

국가도시공원은 국가 차원에서 자연경관·역사문화 보전, 균형발전, 기념사업 추진 등을 목적으로 지정된다. 그러나 지금까지 요건을 충족한 사례가 없어 전국적으로 단 한 곳도 없는 실정이다.





개정된 법은 지정 요건을 부지면적 300만㎡ 이상에서 100만㎡ 이상으로 낮추고, 절차도 국무회의 심의 대신 중앙도시공원위원회 심의로 간소화했다. 설치·관리 비용에 대한 국가 지원 근거도 포함됐다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

