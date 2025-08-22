본문 바로가기
비규제 프리미엄 '청라 피크원 푸르지오' 잔여세대 선착순 계약중

최봉석기자

2025.08.22

- 6.27 부동산 정책 최대 수혜지로 떠오른 청라국제업무단지 첫 공급 프리미엄!
- 높은 호응 속 전용 84㎡ 마감 …전용 119㎡ 일부 잔여세대 선착순 계약 진행 중!

6.27 대책 이후 수도권 주거용 오피스텔의 주목도가 계속 높아지고 있다. 우수한 입지조건으로 높은 미래가치가 기대되는 곳을 중심으로관심도가 집중되고 있는 모습이다.


앞서 지난 6월 27일 정부는 부동산 시장에 초강력 규제를 내놨다. 수도권 주택담보대출의 한도를 6억원으로 낮춘 것이 주요 내용으로 규제 대상이 주택으로 제한됐다. 주택은 아파트를 비롯해 빌라와 다가구주택, 다세대주택 등이 포함된다. 반면, 주택법상 '준주택'으로 분류되는 오피스텔은 규제 대상에서 벗어난다. 정부의 규제에서 자유로운 주거상품으로 떠오르게 된 것이다.


이러한 부동산 정책에 따른 수혜로 인천 청라국제업무단지 첫 공급단지로 주목받았던 '청라 피크원 푸르지오'는 현재 순조롭게 계약이 진행되고 있다. 분양업계에 따르면, 계약을 시작한 지 약 한달 만에 전용 84㎡ 모든 타입이 계약을 완료한 것으로 확인됐다. 정부의 부동산 정책에 따른 반사이익과 함께 청라국제업무단지의 독보적인 미래가치가 높은 평가를 받으며 계약에 영향을 미친 것으로 분석된다. 현재는 전용 119㎡ 일부 잔여세대에 대한 선착순 계약이 진행 중이다.


특별한 혜택과 계약 조건도 눈길을 끈다. 입주 전까지 전매가 무제한으로 허용되며, 주택 수에 포함되지 않아 무주택 자격을 유지할 수도 있다. 여기에 계약금 1차 1천만원, 중도금 대출 무이자 혜택까지 제공한다.


'청라 피크원 푸르지오'는 인천 서구 청라동청라국제도시 업무용지 B1블록에 들어서며 지하 5층 ~ 지상 49층, 총 4개동, 전용면적 84㎡·119㎡ 1,056실로 구성된다. 최고 49층 높이의 발코니에서 탁 트인 오션뷰·시티뷰(일부 세대)를 누릴 수 있는 것은 물론, 아파트와 다름없는 공간감과 상품성을 보유하고 있는 것이 특징이다.


우수한 입지 조건도 돋보인다. 단지가 들어서는 청라국제업무단지는 인천 서구 청라3동 일대 14만4000㎡ 부지에 조성되며, 총사업비 1조7,000억원이 투입되는 대규모 프로젝트다. 대규모 주거단지와 오피스, 상업시설까지 다양한 공간과 설계가 조화를 이루며 개발하는 청사진을 담고 있다.


주변에서 추진되고 있는 개발 분야도 금융, 로봇, 의료, 문화 등으로 무궁무진하다. 하나드림타운(2026년 예정)과 인천로봇랜드(2028년 예정), 카이스트 및 하버드의대 연구소가 입주 예정인 의료복합타운 (2029년 계획), 영상문화복합단지 (2029년 계획), 청라 시티타워 (계획), 스타필드 청라(2027년 예정), 서울아산병원청라(2029년 예정) 등이 대표적이다.


특히 최근에는 국내 최대 초대형 복합문화쇼핑몰 '스타필드 청라'(2027년 예정) 개발이 더욱 탄력이 붙게 됐다. 하나금융그룹과 글로벌 투자회사 '베인캐피탈'이 '스타필드 청라' 건립을 위한 공동 투자 계약을 체결하며 안정적인 재원 마련에 힘을 보탠 것이다. 현재 '스타필드 청라'의 공정률은 22%로 향후 이곳은 스포츠·문화·엔터테인먼트 복합공간으로, 돔구장과 복합쇼핑몰이 결합된 형태로 건립된다. 특히 돔구장은 2만석 이상 규모의 프로야구 경기장으로 각종 공연들도 볼 수 있는 공간으로 탄생될 예정이다.


'인천로봇랜드'(2028년 예정)도 사업 추진에 속도를 내고 있다. 인천경제자유구역청은 지난달 '인천로봇랜드 도시첨단산업단지 산업단지계획(안)'에 대해 주민 의견을 청취하는 공고를 내고 본격적인 산업단지 지정 절차에 들어갔다. 앞서 올해 3월 기반시설 공사가 착공된 것에이어 연달아 사업 정상화를 위한 단계가 진행되고 있는 것이다. 이에 따라 산업용지 조성 및 입주 기업 유치도 원활하게 이뤄질 것으로 전망되고 있다.


여기에 새 정부가 인천을 공항경제권 글로벌 허브 도시로 만들겠다는 청사진을 제시하며 청라에K-콘텐츠 산업 인프라를 확충하겠다는 뜻을 밝혔다. 정부는 청라국제도시에 한류 콘텐츠 제작과 유통의 거점을 세워 세계 문화콘텐츠의 중심지로 육성하겠다는 계획이다.


우수한 교통환경도 기대된다. '청라 피크원 푸르지오'는 서울7호선 국제업무단지역(가칭, 2027년 예정)이 도보 약 5분 거리에 위치한 초역세권 단지로 주변에 각종 교통 개발 호재까지 예고돼 있다. 제3연륙교(인천공항~청라, 2025년 개통예정)와 공항철도 9호선 직결계획 (인천공항~청라~여의도~신논현), 경인고속도로 지하화 (29년 착공, 2032년 개통계획), GTX-D·E 더블 광역급행철도 등이 바로 그것이다.


특히 이 교통 호재들은 최근 더욱 활력을 얻고 있다. 대통령 직속 국정기획위원회는 최근 청와대 영빈관에서 국민보고대회를 열고 '국정운영 5개년 계획'을 발표했다. 이 자리에서 정부는 GTX-D·E를 단계적으로 추진하겠다고 선언했다. 이로써 GTX-D·E 노선 개발이 더욱 구체화될 것으로 기대된다. 또 '경인고속도로 지하화'와 관련해서도 신월IC-청라구간을 단계적으로 시행하고, 지상은 시민들을 위한 공간으로 탈바꿈하겠다는 의지를 피력했다.


또 올해 말 개통 예정인 '제3연륙교'는 무료화가 논의되고 있다. 현재 인천시와 국회는 이와 관련한 헌법소원을 청구한 상태다. 유료화로 추진되고 있던 '제3연륙교'가 무료화로 전환되면, 청라국제업무단지의 교통 편의성은 대폭 개선될 전망이다.


교육환경도 주목된다. 단지에서 도보 약 5분 거리에 초·중 학교용지가 계획돼 있으며, 인천체육고등학교, 달튼 외국인 학교도 반경 1.5km 내 위치한다. 달튼 외국인 학교는 송도국제도시 채드윅국제학교과 더불어 한국 학력이 인정되는 곳으로 우수한 교육환경을 자랑한다.


생활 인프라도 풍부하다. 차량 10분 거리에 스타필드 청라(2027년 예정)가, 서울아산청라병원(2029년 예정)이 차량 7분 거리에 위치한다. 이밖에 코스트코, 홈플러스, 롯데마트, 문학공원, 호수공원, 해변공원, 노을공원 등 다양한 생활 편의시설도 인접하다.


차별화된 특화설계도 돋보인다. 특히 단지는 발코니 면적으로 실사용 면적을 강화한 점을 주목받고 있다. 이 단지에는 전용 84㎡(약 25평) 기준으로 약 20㎡(5~6평)수준의 발코니가 적용된다. 이에 따라 실사용 면적은 104㎡~107㎡(31~32평)까지 넓어지는 효과를 만끽할 수 있다.


큰 평수일수록 발코니 효과는 더욱 두드러진다. '청라 피크원 푸르지오' 전용 119㎡(36평)에는 24~37㎡(7~11평)의 발코니가 조성돼 실사용 면적이 144~157㎡(43~47평)까지 커지게 된다. 그동안 오피스텔에서 볼 수 없었던 차별화된 상품성으로 주거 가치를 한층 더 높였다.


넓은 발코니를 보유한 '청라 피크원 푸르지오'는 커스터마이징에 최적화됐다는 평가다. 홈카페와 공부방, 놀이방, 펫룸, 사우나 등으로 소비자의 취향에 맞게 발코니를 마음껏 활용할 수 있다는 뜻이다. 또한 최고 49층 높이의 발코니에서 탁 트인 오션뷰·시티뷰(일부 세대)도 누릴 수 있다.


다채로운 커뮤니티 시설도 주목된다. '청라 피크원 푸르지오'는 피트니스클럽, 골프클럽, G/X, 사우나, 런드리라운지, 그리너리카페, 키즈플레이룸, 키즈스테이션, 주민회의실, 그리너리스튜디오, 프라이빗 독서실, 프라이빗 시네마 공간, 파티룸, 오픈키친, 게스트하우스 등 다채로운 시설과 함께, 브런치 서비스(예정) 등을 제공할 계획이다. 또 전 세대에 별도 세대창고가 제공돼 생활 편의성이 극대화될 전망이다.


단지명에 활용된 '피크원'은 청라국제도시의 정점(PEAK)에 선 단 하나의 자리(ONE)를 의미하며, 청라국제업무단지의 입지 가치를 집약한 브랜드다. 입주와 동시에 완성형 국제업무단지의 특권을 누릴 수 있는 주거복합단지라는 뜻이다.


'청라 피크원 푸르지오' 분양사업장은 인천 서구 청라동 일원에 위치하며, 입주는 2029년 12월 예정이다.




최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
