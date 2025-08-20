전진선 군수 "남한강 특화거리 조성…전국 명소로 도약시킬 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양평군, 남한강변 특화거리 조성사업 '순항'

양평의 강변이 달라진다…지역 관광 활성화 기대감 커져

경기 양평군(군수 전진선)은 지역 관광자원과 자연경관을 연계한 '남한강변 특화거리 조성사업'이 순조롭게 진행되고 있다고 20일 밝혔다.

남한강변 특화거리 조감도. 양평군 제공

이번 사업은 양평역 인근 양근교부터 양평교까지 약 1.1㎞ 구간의 남한강변 일대를 △걷기 좋은 산책로 △문화·예술 테마거리 △친수 및 휴식 공간 △야간경관 조명 시설 등으로 조성해 주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 복합문화관광 명소로 만드는 것을 목표로 한다.

2025년 1월 착공 후 5월까지 테라스 조성을 위한 기반 작업인 파일 설치 공정을 안전하게 완료했으며, 현재 주요 시설인 '양평 물들임 테라스' 설치가 진행 중이다. 10월 중 1단계 공사를 마무리하고 '양평 물들임 테라스'를 주민들에게 개방할 예정이다.

또한, 10월 26일 '양평 물들임 테라스'를 중심으로 '양평 물들임 테라스 축제'가 개최된다. 물소리길 걷기 축제, 테라스 마켓, 양슐랭 맛켓, 테라스 콘서트 등 다양한 행사가 진행되며, 경기 더드림 도시재생사업을 통해 남한강변을 지역 명소로 육성하고 지역 경제 활성화 및 상권 확장에 기여할 계획이다.

남한강변 특화거리 조성사업. 양평군 제공

양평군은 남은 공사 기간 안전과 완성도에 만전을 기하는 한편, 축제 준비에도 차질이 없도록 사업 추진에 최선을 다할 방침이다.





전진선 양평군수는 "남한강변 특화거리 조성사업은 단순한 경관 개선이 아니라, 지역 문화·경제·관광이 융합된 복합 프로젝트"라며 "양평의 새로운 얼굴이자 전국적인 명소가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

